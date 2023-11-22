長沙4男子圖漲粉、獲打賞「直播約架」　已遭警方刑事拘留

網絡直播能賺錢，各路主播為吸粉增加關注度各出奇招。長沙望城一男子因直播「打PK」輸了，竟與對方「約架」並在網絡直播，以達到漲粉、獲得打賞的目的。長沙望城警方迅速出動，4名嫌疑人被刑事拘留。



內媒《三湘都市報》11月21日消息，長沙市望城公安局網安大隊民警在網上巡查發現，有人在網絡發佈「約架」短影片，並在平台進行直播，在網絡上造成不良影響。

長沙民警迅速進行調查，透過核對影片中位址，發現事發地在長沙縣月亮島街道某社區，民警隨即聯繫月亮島派出所處置，抓獲嫌疑人4名。

經查，姜某軒在短影片平台直播時「打PK」輸給了朱某，接受了為朱某洗腳的懲罰，因此姜某軒一直懷恨在心，伺機報復。

11月11日晚間8時許，姜某軒發佈「約架」影片挑釁朱某，並透過影片直播吸引流量，「拿我搞熱度哈哈哈」、「下播來扣老弟」朱某很快在直播彈幕中回應。

「大家來看看，是劇本還是玩」、「兄弟們，有人氣票的送幾張」……直播期間，姜某軒與朱某互相謾駡、叫囂，吸引不少粉絲圍觀、「刷禮物」。

「別衝動，衝動是魔鬼」網民也多次在彈幕中善意提醒，唯姜某軒卻依然置若罔聞，帶領譚某等人前往朱某所在工作室與朱某一方人員線下「切磋」。

目前，姜某軒、譚某、朱某、吳某等4名嫌疑人因涉嫌聚眾鬥毆，已被望城警方依法刑事拘留，責令姜某軒等人刪除約架影片。案件還在進一步調查處理中。

警方提醒，網絡空間也絕非法外之地，人人都要為自己的言行負責，切不可將線上矛盾糾紛，放至線下武力粗暴解決，以博眼球方式「漲粉」出名。對於挑戰法律底線、違反公序良俗的行為，警方將從嚴打擊，堅決淨化網絡環境。