深圳跨年新春購物季開跑　福田區周五開辦大眾點評「必吃榜市集」

2023到2024深圳跨年新春購物季正式開跑，11月24日至26日（本週五到週日）將在福田區卓悅匯購物中心L1南廣場舉行大眾點評「必吃榜市集」深圳首站，現場將邀請40家「必吃榜」餐廳設定線下攤位，讓美食愛好者能在同一條街上盡享深圳及大灣區城市的「天菜」味蕾盛宴。榜單中可見港人熱愛的白玉串城、探魚、乾杯燒肉居酒屋和肥肥蝦庄等必吃餐廳。



值得關注的是，現在開始大眾點評「必吃榜市集」現場發送2萬份吃貨大禮包，也可以網上預約領取兌換券免費領取禮品。



現在開始大眾點評「必吃榜市集」還發送2萬份吃貨大禮包，可以網上領取兌換券免費領取禮品。（深圳發布）

「2023-2024深圳跨年新春購物季」活動由深圳市商務局主辦，各區（大鵬新區、深汕特別合作區）商務局、前海管理局商務主管部門承辦，圍繞「雙十一、雙十二、元旦、春節」等重要節點開展近500場、為期4個月的大型促消費系列活動。

「2023-2024深圳跨年新春購物季」開跑。

大眾點評「必吃榜市集」深圳首站將在福田區舉辦，主打「好吃、不貴、極致性價比」的特色美食體驗。2023年深圳「必吃榜」上榜商戶數達67家，其中福田區上榜商戶26家，佔深圳市首位。在今年深圳上榜餐廳中，區域連鎖品牌商戶超數十家，佔比達75%，紮根街頭巷尾的小店超十幾家。

據了解，大眾點評「必吃榜」6月發榜以來，聯合商家投入10億廣告+補貼，在武漢、上海等重點城市推出「必吃榜市集」、「必打卡美食街」等線下活動，計畫帶動100億餐飲消費，使得榜單進一步成為提振城市消費的助推器。

資料顯示，過去12個月，2022年首次上榜商戶的線上瀏覽量提升56%，門店線上訂單量較上榜前增長21%。2023年「必吃榜」入圍名單公佈後，入圍商戶的線上訂單量14天環比增幅超過20%。

大眾點評「必吃榜市集」首次登陸深圳。（深圳發布）

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活動時間：

11月24日~26日，每天16:00-22:00

活動地點：

深圳福田區中康路126號卓悅匯購物中心南廣場

交通指引：

公共交通地鐵4號線、9號線上梅林站E口直達，私家車及網約車定位卓悅匯西南門直達