深圳買餸｜香港人「逼爆超市」再惹熱議　除盒馬山姆還有這新戰場

什麼樣的快樂才是買菜的極致快樂？曾經，「超市一族」説，買菜的快樂，是慢節奏閒逛的治癒，最近，在深圳，北上的港人正體驗着另一種快樂：跨境買菜。



「橙汁9塊5一大瓶，有機青菜不但新鮮，價格還便宜一半，盒馬的當季大閘蟹108元4個，但在香港也就只能買1個」，港人「跨境買菜」的這種快樂，打工女孩最有感觸，就像進到了ZARA、UR，來到了購物天堂。

雖然此前我在社交網站上已經刷到了不少相關圖片，但是，去了趟深圳前海山姆和皇庭廣場盒馬超市的我，還是被港人擠爆的盛況震撼到了。看來，在「滲透」了深圳的各大商場之後，港人北上的消費熱潮，蔓延到了深圳人的社區日常。

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香港人「擠爆」深圳超市

過去的10月，港人北上的數據再創單月新高，達到535萬人次，每個週末錄得的數據均超過20萬人次，「深圳週末的商場是香港人的」，一點也不誇張，但見識了港人對深圳超市的愛後，也一定一點不懷疑，「深圳的超市一週七天都是香港人的」。「一箱牛奶重，但便宜呀，買」、「大閘蟹、海鮮不能帶多，但可以現蒸呀，吃」，「新奇的零食，可真不少，買」，「一卷紙巾就要比香港便宜十幾港幣，帶」，在靠近港口的福田山姆、皇庭盒馬和永輝超市，每天不會缺香港人的雙肩包和塞滿食品的購物車。以至於，山姆銷量暴增的收納拖車，也就是港人口中所謂的「戰車」，就快要取代港式粵語，成為港人更易辨識的標誌了。

住在香港天水圍的羊仔阿姐，坐港鐵來深圳只要15分鐘，她説，一個星期裏，她就要來深圳2、3次，吃飯逛街買菜是例牌節目，每次逛山姆基本都花1000-2000塊，「山姆新奇好吃的東西太多了，蛋糕、熟食好適合做早餐，有定期回購一些食品，但每次來也會嘗試一些新鮮的東西」。

在社交網站上，Gray分享了他的山姆購買體驗：半個與前，他和老婆終於來深圳逛了山姆，彷彿打開了新世界的大門一般，不僅首次購買的時候，當即買了2個收納推拉箱子「裝貨」，回到香港後，還學會了用APP下單，沒隔幾天，就在家裏收到了來自深圳山姆的送貨。在精打細算上，港人也是有得一拼，山姆的東西分量向來大得很，於是，就有了每週一次組團血拼的「港媽團」，有港人表示，由於一起去深圳山姆買買買，再湊錢包車回香港，鄰里關係都變好了。

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另外，除了買東西，山姆成了深圳另一個偶遇港星的聖地，這不，上週，就有人在人羣中一眼發現了陳豪，還順利要到了合照。最近，在山姆會員服務區上班的工作人員，也第一次感受到頗為好笑的場景，「這也不是在國外，但顧客誤解時，解釋不清，急得不行，不得不拉個粵語好的人來當翻譯」，真是深刻感受到「含港率」爆棚之後，「粵語不夠用了」。

去山姆主打的一個隨心購，給家裏的雪櫃「進貨」，那麼去盒馬，有港人則找到海鮮和有機菜的天堂。獅姐週末帶女兒上深圳，最喜歡的就是去逛超市，在皇庭廣場的盒馬，最讓她心動的是有機菜，「香港的有機菜很貴，我一個月只能買一兩次，但盒馬的有機菜，便宜而且確實有機，好甜，好有菜味，每次都想囤一車回來」。在盒馬的海鮮區，當季的大閘蟹堆得像座小山，周邊圍着一圈的人，靠近人羣，總會聽見「好靚呀，好便呀」的港式粵語。在海鮮區，提供海鮮加工即食是盒馬的特色，於是，帶不了太多海鮮過關的港人，也坐滿了盒馬的堂食區。

「識貨」港人，農批「掃貨」

看到這盛況，難怪有深圳人疑惑「香港沒有超市嗎」，畢竟，在深圳，超市被「擠爆」的情形大概率只存在於颱風天打工人囤雪櫃的時刻。實際上，香港不是沒有超市，是沒有大型超市，如果説，港人「擠爆」深圳山姆、盒馬這些大型超市，多少是帶着對新鮮事物的好奇和「嚐鮮」，那麼對於「識貨」的跨境買菜達人來説，他們有更好的「掃貨」去處。對，你猜的沒錯，一個更經濟、便宜好價的地方，農貿批發市場：就如不少港人已經不滿足深圳商場的打卡，開始深入深圳城中村的街巷尋找更地道、平價的美食，在買菜上，不少港人也開始了深圳農批市場之行。

在某社交媒體上，就有不少港人分享去深圳福田農批市場「掃貨」的經歷，在這個距離蓮塘口岸不遠的農批市場，它沒有超市的精緻，但卻有着更接地氣的貨品和價格。「這裏真的好大，整個市場有3層，1樓是生鮮，2樓是燒臘店，3樓是倉儲批發的地方，水果很便宜，基本每款單價都是10塊錢，買了半隻清遠雞和2條蜜汁燒肉，總共才70元」，第一次去福田農批市場的港人，既驚歎它的低物價，又被市場外的花鳥寵物街市吸引。

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除了生鮮水果，福田農批市場的乾貨店，也是港人「淘好貨」寶藏地，「這裏有很多幹貨店，有些在香港沒有，值得花時間好好逛逛，我就買了好多幹貨回香港煲湯，比如，海底椰幹、陳皮、海竹頭石斛、蓮子百合」，一位熱衷於北上深圳探店的香港媽媽分享説。

此外，靠近深圳灣口岸的港人也開始了南山批發市場的探索，例如，有港人就去到了「南山市場」，還有人則去到了離深圳灣口岸更近的「後海農貿批發市場」。

不過，不少港人也反饋，不同於超市商品的標準化和規格化，去農貿市場「掃貨」，會考驗買菜人的「懂行」和「識貨」，「如果不會挑選，也容易買到品質不好的東西，有時候，還要懂得跟賣菜的商販鬥智鬥勇」。

跨境集運，香港人的「叮咚買菜」

「行街買餸」，是港人北上越來越頻繁的日常，但來不了深圳，也阻礙不了港人買買買，這不，之前就開始出現了港人反向代購鮑師傅、奶茶和椰子雞，酸菜魚的熱潮，但讓我沒想到的是，港人反向代購買菜也爆火了。

在山姆的會員服務區，師奶Candy正把買來的近十個碩大的雪梨拆盒裝進自己的背包裏，她説，她這次是特地來前海山姆試試剛辦的雲閃付是不是真的可以打9折，但其實平時，她是在代購羣裏下單，第二天再直接去代購的店裏取貨，「山姆的瑞士捲、麻薯是最多人買的，每個東西加價10%，也不會很貴」。

Candy和丈夫已經年過六十，她説，人老了，做不到人肉背貨回香港了，偶爾來深圳，也就是走走逛逛，散散心，但平日裏買東西，都是通過代購羣購買，「深圳超市的東西，好正，很划算」。Candy給我展示的代購羣有200多人，事實上，早在3、4個月前，有粵港兩地車牌的李先生做代購的事就引發了關注，他説他很早就開設了代購羣，做起了山姆代購的生意，開設的代購羣短短几天就吸引了上千人入羣，現在每天平均有20張訂單。

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在內地某社交網站，也出現了大量內地貨物集運到香港的帖子，這些集運的物流商家，可以代為接收香港顧客通過各種APP下單購買的內地食品，然後集運到香港派送。由於這些集運的物流商家可以做到冷鏈運輸，港人從深圳買菜來「打邊爐」也成為了可能。「深港冷鏈運送可以做到2個小時到倉，3個小時到港，具體來説就是，水果蔬菜、雞鴨鵝、豬牛羊肉下午三點前達到倉庫，晚上可以到港，第二天一早可以配送，也可以自提」，這些集運的帖子下面，通常有不少留言「PM」的預定客户。

學會了用集運的港人，也驚喜地發現，自己實現了在深圳購買大件物品的自由，「自從用了集運，我每次北上深圳，只會買些小巧好拿的東西，像米、油、飲料、紙巾，這些比較重或者比較佔地的東西，平時就下單轉運到家」。

北上買菜，還有直通車？

曾幾何時，因為深港物價倒掛，深圳人到香港購買日用品，也形成了「赴港打醬油」的現象，如今，「平靚正」不外乎是港人跨境北上買菜的原因，像是對調了一樣。有人開個玩笑，「飯還別家的香」，但我要是香港人，「香港賺錢深圳花，花完還剩一大半」，這怎麼會不香。尤其看到，香港和盒馬當季大閘蟹的價格比對，「用腳投票」，真是一秒也不用猶豫。

在香港照顧一家7口的芬姐，將女兒送去幼兒園之後，就利用小朋友上學的3個小時，北上深圳在深圳灣的超市買夠家裏幾天需要的牛奶、飲料和冷凍食品，一個月下來可以省下幾千港幣，「100多塊錢就能買十幾樣東西，這還是在深圳最貴的區，好擔心富人在這裏生活錢都花不完」。

物美價廉吸引着港人北上，除了跟近期的貨幣匯率兑付有關以外，這也跟深港之間越來越低的交通和時間成本有關。例如，從11月1日起，關口取消了被吐糟了許久的黑碼，港人過關北上的流程更便利了。港媒近期的報道也拍攝到，每天早上九點多，在距離深圳口岸不過十幾二十分鐘的香港粉嶺、上水的巴士站，就有不少師奶排隊上車，直通深圳「吃喝玩樂帶」，車票十幾港幣，老人更便宜，一次只需要2港幣。

此外，自從港車能夠直通北上之後，也帶動了港人的家庭出遊，在山姆我遇到了帶着爸媽一起逛超市的阿偉，他説，開車來深圳，絲滑過關，全程也就1個小時，「每次來深圳，是來逛街吃飯，這次是特地來山姆，帶爸媽來綁定山姆會員卡，這樣平時他們也可以自己來深圳買買菜，逛逛街了」。而針對爆火的山姆和盒馬，巴士公司還直接特設了新巴士線，往返於香港至山姆，上落車點遍佈香港港九新界。

回想起，疫情通過後第一位港人耷拉着拖鞋過關到深圳吃夜宵，似乎就預示了深港生活的變化：從前段時間港人反向代購鮑師傅、奶茶的熱潮，再到港人「佔領」深圳商超，再到跨境點外賣就如同下樓取快遞一樣便利，再到如今更為日常的「跨境買菜」。深港朝着同城化趨勢演進，我們歡迎港人的到來，也希冀着兩地有更好的交互。

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