四川2縣禁「私燻臘肉」抓到罰2千　網民抨擊：下步禁開火下廚？

四川兩縣近日宣布，禁止民眾私下製作臘製品，要做得送往指定地點，而且還要額外付費，目的是為了防止大氣汙染。通告一出，引來民怨載道，內地輿論對該舉措的合理性及環保效果、集中燻製點煙塵處理能力、收費標準等產生質疑。



四川通江縣11月23日作出回應，稱「感謝大家對我們工作的關心、支持和監督，近日我局牽頭發佈的《關於在通江縣城區集中燻製臘製品的通告》存在工作失誤，特此致歉」。



根據《極目新聞》報道，今年10月，巴中市多個街道辦的負責人遭到環保局集中約談，主因是家家戶戶頻繁燻製臘肉，導致大氣污染防治工作履職不到位，當地主要負責人被集中約談。

四川省通江及南江兩縣22日由此發出通告，嚴禁民眾私燻臘製品，諸如臘肉及臘腸都不行。若違反規定，經過勸導制止仍不改正，將處以500至2000元（人民幣，下同）罰款。當地官方表示，新規定是為了應對大氣污染防治法，兼顧環保和用火安全。

報道指出，城區禁止私自醃製臘製品，想要醃製臘肉、臘腸等必須送到指定的集中燻製點。不過，相關通告卻引起了不少反彈，有民眾就指出，大部分集中燻製點都是收費的，必須支付加工費或材料費。部分不收費的，也必須跟管理的公司購買肉品，才能夠使用，被民眾質疑是在幫忙廣告。

不過，通江一個燻製點的負責人則喊冤，稱公司不賣肉，會在城區設點收肉，再拉到工廠燻製，如果是單位有燻製需求，雙方需要簽訂協議。如果居民送來的肉已經醃製好，加工費每斤1.6元，未醃製好則是4元每斤，「這是為了完成相關部門的環保指標，也不指望賺錢。」

相關新聞引發網路熱議，網民紛紛留言批評「真是奇聞，啥時五千年傳統文化也要干預收費了」、「統一燻製就不汙染環境了？」、「乾脆禁止大家明火下廚好了」。

時至23日，通江縣綜合行政執法局回應稱，此前發佈的通告規定存在工作失誤，特此致歉。南江縣綜合行政執法局表示，後續若叫停或繼續實施此前規定的具體方案，會向公眾公佈。巴中市綜合行政執法局工作人員稱，相關部門已對此事展開調查，市局暫不便作出具體回覆。