溫州小區「天降大便」住戶臘肉被毀　業主：建議查所有人的DNA

浙江溫州一個小區日前有多個單位的窗台和露台，遭遇從天而降的大便。有住戶掛在露台的「醬油肉」（當地一種臘肉）被污染。

業主報案後，當地警方已予立案，但還未能找到拋擲大便的疑犯。有業主建議，透過查驗小區所有人的DNA來找到「真兇」。



《溫州都市報》報道，臘肉被污染的業主住在該小區1幢14樓，12月6日凌晨，其聽到18樓業主在業主群組大喊「樓上怎麼有人扔大便」時，便往窗外查看情況，結果發現其飄窗上散落著一坨大便，下方則是他曬的醬油肉。

該業主稱，因為小區住宅多為高樓，高空拋物的現象時有發生，常見的有煙頭、啤酒樽、膠袋等，「我們也就睜一隻眼閉一隻眼算了」，但今次做法「太缺德了」，他真想找到扔大便的人臭罵一頓。

事發樓宇。（溫州都市報）

據悉，涉事小區時有發生高空拋物現象，但墜落物多為生活垃圾。一名業主說，曾好幾次看到有膠袋從天而降，令其出門時都要留意不被垃圾擊中。業主張先生說，有一次，一個煙頭從窗戶掉進他家臥房，他立即將其棄置，「如果當時家裏沒有人，香菸頭引燃家裏東西，後果就不堪設想了」。

報道稱，物管在接到高空拋排泄物的投訴後，上門勘察發現該單元07戶型的14樓、18樓、19樓和20樓的窗台飄窗處落有多處糞便。由於沒有證據確認肇事者身份，物管選擇報警。

物管負責人表示，警察到場後已做好採樣工作，有業主提議要查DNA，接下來根據調查需要會對高空樓層的業主們做驗血化驗，最後確定高空拋擲大便的嫌疑對象。該小區物管平時也會通過業主群組提醒住戶不要高空拋物，但效果不彰。接下來，物管計劃在合適的地方安裝高清閉路電視。

溫州市公安局龍灣區分局蒲州派出所周三（15日）表示，目前已對此事立案調查，案情仍在進一步調查中。