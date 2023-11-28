內地航空公司推9元飛國外航線引搶購　平價機票實質含隱藏收費？

近期，不少內地航空公司相繼推出超低價機票，最便宜僅需9元（人民幣，下同），實際上卻內含隱藏收費。

有業內人士介紹，秋冬是傳統的出行淡季，部分航空公司會通過投放平價機票，薄利多銷，待農曆新年臨近時，機票價格就會飆升。



據介紹，9元機票主要來自國內一家主打旅遊航線的航空公司，但平價機票航線都標注了指定的飛行日期，且並非所有機票都能直接下單，譬如選擇一班上海飛首爾的9元機票，就必須先買79元的「省錢卡」才有資格下單。

低價機票航線都標注了指定的飛行日期。（上海網絡辟謠）

平價機票其實內含隱藏收費，另要算上燃油附加費、稅費及托運行李費等費用。以上海飛台北的航班為例，票價9元，另要收取選座費，其中普通座10至35元，尊享座60至85元。該航空公司默認乘客可免費攜帶含有一件7kg的手提行李，無免費托運行李額度。

若選擇最便宜的10元普通座、不需額外行李托運額度，該航班的最終票價為409元；若再加上10kg的托運行李額度，則需要多收費160元，總票價為569元。另外，該航司提供標注為「優選飛」的票價，包含有20kg免費托運行李額，實際價格為489元。

另外，同樣的航班在不同訂票平台的價格略有高低，以前述航班為例，在部分訂票網站上的票價為478元，包含免費20kg托運行李額度。

低價機票內含隱藏收費。（上海網絡辟謠）

對於為何近期會推出大量平價機票，有航空公司回應稱，9元機票是其在每年航空淡季推出的促銷活動，通過推出低價機票提高客座率，盡量覆蓋成本，目的是在淡季時期減少虧損或達到收支平衡。

業內人士指出，平價機票是部分航空公司一貫的戰略打法，通過投放不同低價段的機票，薄利多銷，「每個航班的投放比例約在20％-30％」。

據介紹，秋冬季節本身是傳統的出行淡季，而目前低價國際航線主要集中在日韓及東南亞，受到氣候等綜合因素影響，商務、旅遊等出行需求整體不旺，也是抑制機票價格的一個重要原因。等到農曆新年臨近，出行需求增加時，機票價格又會升高。