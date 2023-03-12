「麻煩機長開快點」山東航空提前抵達引熱議　回應：符合安全規範

近日，趙先生搭乘山東航空客機前往濟南轉機，由於第一程航班起飛延誤，他擔心無法準時轉乘下一趟航班便求助機組人員，「麻煩機長開快點」。該航班最終比預計時間早20分鐘抵達濟南。

日前，山東航空回應稱，該航班機組在空管指揮下嚴格按照民航安全規範和山航運行規範執行航班任務。



據《極目新聞》報道，趙先生搭乘的山東航空航班，原計劃為3月6日16:15分到達濟南機場，後又推遲至18:15，但最後實際到達時間為17:56，的確提前約20分鐘抵達。

對此，山東航空回應表示，因該航班時刻調整，為確保旅客順利完成中轉，濟南地面工作人員按「旅客急轉機」服務程序保障。經山航各保障環節工作人員密切協作，在較短時間內幫助趙先生順利轉機。趙先生稱，落地後在工作人員的引導下，5分鐘便完成中轉。

「麻煩機長開快點」引起網民疑問，飛機是否也能像打的士一樣加大油門提速飛行？亦有網民擔心，是否會有安全隱患？但也有人介紹，提前到達是山東航空慣例，「他們總比票面提前半小時到達」。

且由於北方地區強降雨，航班大面積取消的情況下，山航能正常起飛，令許多網民不禁感歎，並將山航與俄羅斯航空對比，即使起降條件不合適，機組人員也能順利起飛，給乘客一種「技術在手、胸有成竹」的安定。

在內地，航空公司會為飛行時間留有空餘，因此飛機提前到達目的地，不論在哪個航司都屬於正常現象。另外，正如山航回應，緊急轉機為地面工作人員提供的保障服務，並非「機長為其提速」的特殊情況。