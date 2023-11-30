滴滴App故障致內地打工人「全勤沒了」　上海女子被多收6倍車資

11月27日，內地網約車平台滴滴出行出現大規模故障，直到翌日上午才陸續恢復。11月28日，上海李女士發影片稱，其於27晚間使用滴滴打車回家，原本不會超過65元（人民幣，下同）的費用，最終扣費402.22元，引發熱議。



林女士在影片中稱，自己於11月27日晚上10點下班打滴滴回家，原本不會超過65元的費用，第二日早上扣費402.22元，氣到差點警報處理。

林女士聯絡滴滴司機，得到解釋稱「系統異常」，懷疑是因不能結束行程訂單多扣費。林女士擔心四百多的車費導致自己無法正常向公司報銷，且她想知道滴滴出行回應的統一結算賠償的具體時間，以及類似這種情況如何核對認定。

11月27日，滴滴平台出現大規模系統故障，有不少網民與林女士有相同遭遇。其中有用戶稱，自己被收超時費超過200元；還有人在自己的消費頁面發現他人消費訂單。

由於內地許多打工族返工時會使用滴滴打車，滴滴故障當日，「全勤沒了」相關話題衝上微博熱搜。有網民提出不僅要退款，還要求賠償。不過，賠償依據標準，以及滴滴客服是否會主動聯繫，都是利益受損用戶的關心重點。

對此，滴滴官方回應表示，針對故障期間受影響的訂單，將於未來24小時內完成結算，乘客如有多支付的情況將退回多收部分。對於故障原因，滴滴表示主要是由於底層系統軟體發生故障，並非網傳「遭受攻擊」。

網民睇法：



乘車亂收費，投訴也無門，客服也是打太極，不管什麼事，都是說沒有辦法我只能如此處理



應該是被滴滴裁員的給留的禮物吧



打了個滴滴去公司，顯示車子從新疆過來，我人都傻了，還取消不了



举手，同款60多车费扣费四百多。|



互聯網公司壟斷以後就開始坑消費者了

