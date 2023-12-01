3遊客都江堰熊貓谷作不文明行為　2人朝國寶扔木棍、石頭終身禁入

微信公眾號「熊貓谷」周四（30日）通報3名遊客近日先後在四川成都大熊貓繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心（熊貓谷）的不文明行為，當中有人往大熊貓活動場內投擲石頭，並與勸導遊客發生口角，結果終身被禁止再參觀。經監控調查及專業人員對園內動物檢查及觀察，園內大熊貓身體情況正常。



通報指，3人分別是50歲男子李某某、31歲男子潘某某及55歲女子譚某某。其中，李某某10月24日參觀期間，趁安保人員不注意時，往大熊貓活動場內扔木棍，被安保人員當場攔下並進行批評教育。11月29日，潘某某違反入園參觀規定，攜帶寵物進入園區，安保發現後勸導並陪同其離開。同日，譚某某趁安保人員巡邏至旁邊活動場時，往大熊貓活動場內投擲石頭，並與勸導遊客發生口角。經核實後，工作人員找到該名遊客並對其進行了批評教育。

鑒於3人的行為違反入園參觀規定並可能對大熊貓造成嚴重危害，園方決定，禁止李某某、譚某某自不文明行為發生起終身再次進入成都大熊貓繁育研究基地（含熊貓谷）參觀；禁止潘某某自不文明行為發生起一年內再次進入成都大熊貓繁育研究基地（含熊貓谷）參觀

通報稱呼籲遊客遊覽時做到文明參觀，遵守入園參觀要求，嚴禁攜帶寵物、易燃易爆、有毒有害物品入園，不投喂、不拋物、不吸煙、不拍打玻璃，共同守護可愛的國寶大熊貓。