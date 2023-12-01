疑似橫渡長江野豬嗆水死亡　上岸後曾因傷人被當局圍捕

日前，南京一隻野豬以靈活的泳姿和極快的速度，橫渡長江，令不少網民為之讚歎。不過，這隻野豬疑似在渡江後的第3天，嗆水死亡。



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綜合內媒報道，周三（11月29日）凌晨5時許，南京建鄴一間學校的保安，發現校園內有怪聲，循聲前去查看，發現一隻體型健碩的野豬在校園亂竄，中途撞倒並咬傷了一名保安，而後繼續逃竄、躲藏。

當日下午，傷人野豬在草叢中被成功攔截，其身中多針麻醉後，被成功擒獲制服，並送往南京紅山動物園救助。不過，在麻醉過程中，野豬落水嗆水，從水中撈出時已奄奄一息，最終死於送往動物園的途中，後續將做無害化處理。

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據了解，傷人野豬是一隻獨行野豬，已經在南京多個小區出沒，攻擊性極強。當局從軌迹判斷，這極有可能是此前的「過江猛豬」。

據早前報道，周一（11月27日）晚5時20分左右，南京海事局交管中心工作人員，發現一隻野豬由北向南橫渡長江。期間牠不僅靈活地避開了多艘航行中的輪船，游泳速度還非常之快，耗時僅12分鐘就成功抵達長江對岸，迅速登岸離開，消失在夜幕中。

網民點睇：

「當時想着這豬肉肯定好吃。」

「注意看，是被打了麻醉才嗆死的。」

「果然淹死的都是會遊泳的，二師兄走好。」

「轟轟烈烈又悲壯的一生。」

「膠帶纏嘴巴有點緊了，游泳體力消耗過大，呼吸不贏。」

