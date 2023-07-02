野豬正式調出內地「三有」保護名錄　專家：不代表可以隨意捕殺

6月30日，國家林草局公布新調整《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，在部分地區致害嚴重的野豬已被調出「三有」名錄。



據《新華社》報道，本次新調整的「三有」名錄共收錄野生動物1924種，在基本保留原有種類的同時，新增了700多種野生動物。對原名錄所列物種中在中國沒有沒有自然分布或廣泛分布無滅絕風險，甚至可能造成危害等情形的予以調出。

對此，北京師範大學教授張正旺表示，此次名錄調整在科學評估陸生野生動物的生態、科學、社會價值基礎上，綜合考慮多方因素，「通過調整擴大保護範圍，將為打擊破壞野生動物及其棲息地的行為、非法經營利用活動提供法律依據，有利於促進保護管理能力和社會公眾保護意識的提高，推動自然生態的保護和改善。」

中國林科院森林生態環境與自然保護研究所研究員金崑表示，內地多省份存在野豬致害問題，對當地群眾的生產生活造成了不利影響，有必要將野豬調出名錄。他同時強調，將野豬調出名錄並不意味著可以隨意捕殺。野豬調出名錄後，開展獵捕活動程序更加簡便，但仍然要堅持保護優先的原則，嚴格遵守禁獵區域、禁獵期、禁用獵捕工具和獵捕方法以及國家槍支管理等法律法規的規定。