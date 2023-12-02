成都頒布養犬條例　將禁養洛威拿、杜賓等35種犬隻

「成都發布」微信公眾號12月1日消息，成都市農業農村局、成都市公安局發布關於《成都市限養區禁養犬品種目錄和大型犬標準》的通告。通告稱，根據《成都市養犬管理條例》有關規定，該市限養區禁養犬品種目錄共35種，自2024年1月1日起施行，有效期為5年。



《北京日報》旗下微信公眾號《長安街知事》指出，與此前發布的目錄比對可以發現，成都禁養犬的品種由22種增至35種，洛威拿犬、杜賓犬、阿富汗獵犬等都被列入名錄。

此外，過去被禁養的中華田園犬，此次依然名列其中，不過增加了限定，即犬肩高超過50釐米才劃入此列。

洛威拿犬性格對主人忠心，極具攻擊性，下顎強而有力，可以咬斷人類手臂，在香港經訓練後可以成為警犬，但過往發生誤咬陌生人及主人的案件。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

根據《成都市養犬管理條例》第二條、第三條規定，成都市犬隻限養區域為成都市中心城區及其他區（市）縣人民政府劃定的限養區域。警用、搜救犬隻以及動物園、科學研究機構等單位因特定工作需要飼養犬隻不在此範圍內。

今年10月16日，成都崇州市發生一起女童被洛威拿犬咬傷事件。女童全身多處咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折。事發後，洛威拿犬主人唐某被崇州警方依法刑事拘留。

11月13日，經醫院積極救治，成都崇州被狗咬傷女童出院。目前肝腎功能正常，身體各系統恢復順利，傷口癒合情況良好，後續需根據醫囑定期複查。