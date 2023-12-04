12月1日至2日曾發生大地磁暴，國內多地出現極光，吸引眾多攝影愛好者慕名拍攝。為了紀錄最美的瞬間，有人卻冒險走到山頂拍攝，結果體力不支被困山上，最終要由消防員護送下山。



12月2日下午5時半，北京懷柔區消防救援支隊接報，3名遊客因登山拍攝極光迷路被困山上，他們體力不支，加之夜幕降臨，迷失方向，難以自行下山，其中一人手腕有輕微劃傷，急需救援。

由於冬日黑夜的山路難以辨別，視線受阻，消防救援人員難以確定被困人員的確切位置，只能在當地向導的指引下，靠着照明工具慢慢摸索、探查。

北京3人為拍攝極光在山區迷路被困，消防連夜救援。（北京青年報）

消防員背負繩索、擔架、急救包紮用品、應急食品等救援裝備上山，經過3個多小時的搜尋，終於在一處灌木叢中發現3名被困遊客。參與救援的消防員憶述，當時由於寒冷饑餓，三名被困人員蜷縮在一起，一名男性遊客手腕有劃傷流血。消防員為傷者簡易包紮後，輪流攙扶傷者走了兩個多小時的山路，終於將三人安全護送下山。

經了解，當天被困三人為拍攝極光沿棧道爬山，後為了追求最佳拍攝效果，放棄棧道，選擇一處未開發的區域設置拍攝點位。然而，天黑後，三人因體力不支和迷失方向導致被困。

北京3人為拍攝極光在山區迷路被困，消防連夜救援。（北京青年報）

消防提醒，開展戶外運動一定選擇正規景區，切勿攀爬野山和未開發區域；冬季晝短夜長，到戶外運動一定要科學制定計劃並嚴格遵守，及早下山；山區枯枝落葉較密集，嚴禁攜帶火源進山。

同時，提醒廣大攝影愛好者，拍攝極光、雪景等美景時需優先保證自身安全，避免在地面光滑、峭壁等區域設置攝影點，大風天氣下嚴禁攀高，以防帶來危險。