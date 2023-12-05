42歲婦20天「斷崖式衰老」如七旬老人　醫生診斷卵巢早衰無法逆轉

山東臨沂一名42歲女子近日在網上發布影片，表示自己在20天內突遇「斷崖式衰老」，猶如一下子老了30多歲，「看上去像70多的」，令她不敢照鏡子。據指，她已在醫院做過全身檢查，醫生診斷其為卵巢早衰，無法逆轉。



與20天前相比，女子的臉部皺紋明顯增多，眼神憔悴。（影片截圖）

影片顯示，與20天前相比，女子的臉部皺紋明顯增多，眼神憔悴。她強調，自己一直在看病、鍛煉身體及保養，影片沒有加任何特效和濾鏡，只是想素顏拍下來看看自己的樣子，而這樣連續浮腫的情況已經持續近20天，令她寢食難安。

事件引起網民關注，有網民認為是受到睡眠影響，也有網友建議應該去醫院檢查一下。在接受內媒採訪時，事主稱，自己最近都不敢照鏡子，難以接受現狀，已在醫院做過全身檢查，醫生診斷其為卵巢早衰（POF），無法逆轉。

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據了解，卵巢早衰是指女性在40歲之前出現性腺功能的減退，表現為繼發性閉經、不孕，常伴有夜間睡眠過程中出汗、失眠、記憶力減退等圍絕經期症狀。一旦出現卵巢早衰，是不可逆的，只能做到提前發現和預防；民眾若年齡還不到40歲，但卵巢功能已經開始減退，在臨床上可能屬於「早發性卵巢功能不全」（POI），這時一旦沒有發現，或者索性放任不管，就可能發展成卵巢早衰。目前，卵巢早衰的原因，科學上還沒有完全研究清晰，先天遺傳以及後天的情緒、精神等，都是可能有關的因素。

值得一提的是，男性和女性所經歷的「斷崖式衰老」，時間點各有不同。據北京中醫藥大學東直門醫院男科主任、主任醫師王彬介紹，男性會在兩個時間節點容易衰老，一是25歲，該年紀的男性青春活力銳減，疲態漸顯，生活方式隨著進入社會而有所改變，工作、生活壓力增加，運動減少，飲食不規律、熬夜等不健康的生活習慣都會導致整體健康狀況下降。二是40歲，腎虛是該年紀男士衰老的重要因素；在40歲後，男性雄激素水平顯著下降，導致如皮膚鬆弛、脂肪增加、精力體力下降、進取心減退等變化，影響自信和心理狀態。

至於女性的衰老時鐘，根據2023年7月《細胞》期刊旗下子刊在線發表的一篇論文顯示，首先是30歲左右，女性的衰老變化主要表現為代謝水平的脂質累積和類固醇減少。其次是50歲左右時，女性衰老進程在器官、細胞和分子等多個層次均發生劇烈變化，包括多種與增齡高度相關指標的陡升或陡降。