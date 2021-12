中外團隊從葡萄籽提取抗衰老物質　小鼠延長健康中位壽命達64.2%

世界權威科學期刊《自然》(Nature)系列的《自然.代謝》(Nature Metabolism)發布重大研究成果《The flavonoid procyanidin C1 has senotherapeutic activity and increases lifespan in mice》,內容提到來中國有份參與的研究團隊,成功從特定葡萄籽中提取出名為「PCC1」(原花青素C1)的物質,其能夠高效且安全地清除衰老細胞。實驗更發現,單獨對衰老小鼠使用PCC1,將幫助延長健康中位壽命64.2%。



據介紹,該研究是由中國科學院上海營養與健康研究所與多間中外專業機構的專家團隊共同合作努力完成。廣東湯臣倍健公司科技中心總監張旭光稱,研究團隊篩選近千種天然產物,鎖定包括不同種類葡萄籽提取物在內的的45種植物來源提取物,最終從某種特定的葡萄籽中,發現能夠精準清除衰老細胞的物質「PCC1」。

實驗發現單獨對衰老小鼠使用PCC1,將幫助延長健康中位壽命64.2%。

綜合內地傳媒報道,在2019年初,美國一個科學家小組在發表「達沙替尼」(Dasatinib)與「槲皮素」(Quercetin)有關的研究,可以用作治療人類一種與年齡相關的致命疾病。達沙替尼、槲皮素等都屬於返老藥(Senolytic),通過干擾衰老細胞(SCs)訊號通路,並暫時性暫停細胞抗凋亡通路,從而選擇性清除衰老細胞。

不過,返老藥有嚴重副作用,例如貧血、血小板和中性粒細胞減少等。即使間歇性給藥可很大程度避免,但療效同時亦會受到限制,加之其有細胞毒性,實際應用有不少限制。報道指出,研究團隊在選擇在靶向清除衰老細胞方面最具潛力的葡萄籽提取物進行更深入研究,隨後就成功提取出原花青素C1。PCC1能夠選擇性、高效且安全地清除衰老細胞,且不存在細胞類型依賴、不存在對非衰老細胞產生高毒性以及衰老細胞清除效率低等局限性。

此外,PCC1更可抑制腫瘤發展。研究團隊發現,單獨給罹患腫瘤的小鼠注入PCC1,對腫瘤瘤細胞無功無過。但當PCC1與化療物在一起時,會使化療物對腫瘤的殺傷力成倍增加。PCC1將腫瘤微環境的老化細胞清除乾淨,降低老年細胞對腫瘤的影響。小鼠生存期被拉長達48.1%,並且整個過程中小鼠的肝酶、體重、尿素及免疫等指標均未受影響,換言之是暫未發現副作用。