丈夫路中央強行拖妻子下車勁牙煙　年幼兒子無助大哭獲好心男抱起

浙江杭州一對疑似夫妻在行車過程中爭吵，丈夫不顧車流在公路中央強行將坐在後排的妻子拖下車，妻子懷中的幼兒受驚後無助地嚎啕大哭，後車一名好心男子上前抱起幼兒並詢問車上夫妻的情況，相關事件引起輿論廣泛關注，當地警方回應指，丈夫的相關行為已經涉嫌違法，目前正在調查核實中。



綜合內媒報道，事發於周四（7日），在杭州市臨平區一個地鐵站附近，一輛「浙D」牌照的保時捷私家車，不顧車流突然停在公路中央，一名男性司機下車做出驚人舉動，他先是打開後車門又將坐在後排的一位女子強行拖下車，而女子懷中還抱着一名幼兒。

期間，這名男子惡言惡語，扔下倒在地上的母子後準備獨自駕車離開，女子不顧男子的阻攔又上了車，幼兒受驚後站在公路中央撕心裂肺地大哭。網傳影片顯示，疑似後車一位戴眼鏡的好心男子見狀，將幼兒抱起後上前詢問男女情況。

有目擊者表示，涉事男女疑似為夫妻關係，疑似在車上發生爭吵導致男子情緒失控，女子期間還稱，「你這樣子，誰會跟你過日子。」

事件引發廣泛關注：

「控制不了情緒的人別結婚。」

「這樣的男人趕緊遠離吧！別再抱有幻想。」

「匪夷所思，不是一家人，不進一家門，這樣的人怎麽配做父母。」

「經歷了什麼也不能那樣對孩子。夫妻即使有再大的矛盾吵架也要看場合，在馬路上這樣做就不僅僅是家事了。」

「這種行為既危害安全，又帶來非常不好的社會影響，不管出於什麽原因都應該嚴懲！」



對此，杭州交警方面回應指，「浙D牌照應該是紹興的」，私家車如此停在公路中央既危險也違法，「車子這樣停，肯定是不行的。」另外，當地公安部門表示，正在了解情況，還在進一步核實調查中。