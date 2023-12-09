廣西馬戲團讓孩子騎老虎攝相一張20元　官方：非表演不在審批內容

廣西百色市6日有馬戲團舉行表演，結果表演結束後，竟然開放讓小孩「騎老虎拍照」，看起來相當危險，並引發社會關注。影片顯示，老虎被皮帶固定在鐵床上，但前肢和尾巴仍在擺動。網民強烈質疑這一表演是否合理，並對兒童參與此類活動的安全性提出疑慮。



據悉馬戲團表演地點在廣西百色市田東縣恆力廣場，從照片中可以看到，老虎呈現趴姿，後腳被皮帶固定，許多小朋友在旁邊排隊，準備騎上老虎的背拍照。

12月8日，當地警方回應，已派人去現場查看。根據網民12月6日發布的影片顯示，一隻老虎趴在鐵床上，一男子將一個小男孩抱起放到老虎背上，前方有人拿相機拍照。老虎後肢用皮帶固定，但拍照時它的前肢和尾巴還在擺動，後面還有不少孩子排隊等待。影片配文則稱，「20塊錢（人民幣）一張照片」。

田東縣文旅局工作人員表示，這幾天當地確實有馬戲團表演並備案，時間到12月10日止。文旅局負責審批雜技項目的表演，小孩騎老虎不屬於表演，該行為不在審批內容裡。田東縣公安局合恒派出所工作人員稱，此事他們已接到過舉報，8日下午民警已去現場查看情況，詳情暫不清楚，目前尚未接到過老虎傷人的警情。

相關影片曝光後，引起社會廣泛關注，網民對此類表演的倫理性和安全性提出質疑。對於兒童參與此類活動，社會普遍認為存在一定的安全風險，尤其是涉及到與野生動物的互動。一方面，有人認為這種讓兒童與野生動物互動的表演存在潛在的危險性，可能對兒童的安全構成威脅。另一方面，也有人持觀望態度，認為如果能夠確保兒童的安全並經過專業訓練，或許可以接受這樣的表演。

此外，這一事件也引發了人們對馬戲團倫理的廣泛反思。馬戲團一直以來都備受爭議，因為它們往往涉及對動物的馴養和表演。這次的事件更是將焦點聚焦在兒童參與的馬戲表演上，引發了對於這種形式的道德和倫理底線的拷問。