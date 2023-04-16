河南馬戲團獅子突逃出鐵籠　觀眾慌忙逃命　引發網民抵制動物表演

繼台灣早前發生狒狒從動物園逃脫事件，內地則出現更驚悚的新聞，馬戲團的獅子在表演中衝出牢籠。河南洛陽一馬戲團15日表演時，兩頭獅子突然逃出籠子衝向觀眾席，嚇得眾人四處逃竄，還有人連鞋子都跑掉了。



這起事件發生在洛陽市洛龍區。根據內地媒體與洛陽區官方微博《洛龍政務》報導，15日上午10時45分左右，「環球巔峰國際大馬戲-洛陽站巡演活動」在試演過程中，獅子意外跑出獅籠。

河南洛陽馬戲團獅子在表演途中突衝出牢籠嚇得觀眾慌忙逃命。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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現場觀眾稱，當時馬戲團正在表演獅子鑽圈節目，表演現場架設有約兩人高的鐵柵欄將觀眾隔開。但由於馴獸師未將表演現場的門關好，表演中途，兩頭獅子突然一前一後從柵欄縫隙鑽出。隨後，又有民眾拍到一頭獅子在一處停車場附近「散步」。另一段影片則顯示，現場眾多觀眾被突如其來的一幕嚇到四處逃竄，還有遊客鞋子都跑掉了。

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洛陽市洛龍區通報，獅子意外跑出獅籠後，飼養員已及時將獅子誘捕入籠，未發生傷人情況。目前已責令該馬戲團停業整頓，相關調查處置工作正在有序開展。不過隨著保育觀念提升，在傳出獅子從馬戲團逃出的消息後，不少大陸民眾也在相關報導中留言呼籲：「抵制馬戲團！抵制動物表演！」

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