高科技走進廣州長者飯堂　炒菜機器人兩分鐘出餐　500家常菜任選

近日，荔灣區南源街道社區飯堂經過升級改造後正式開門營業，該飯堂通過引入炒菜機器人，實現智能化操作。



將洗淨切塊的涼瓜和肉片放置在炒菜機器人內，連調料都無需人工添加，不到兩分鐘時間，一道色香味俱全的涼瓜肉片就新鮮出爐了……近日，廣州市荔灣區南源街道社區飯堂經過升級改造後正式開門營業，該飯堂通過引入炒菜機器人，實現智能化操作，節省人工成本的同時保持出品的穩定。據該社區飯堂運營負責人高大益介紹，「我們引入的這一款炒菜機器人一次最多可製作15人份的菜品，而炒菜機器人錄入了500多道家常菜式進系統，想炒什麼菜點擊屏幕就能操作。」

近日，荔灣區南源街道社區飯堂經過升級改造後正式開門營業，該飯堂通過引入炒菜機器人，實現智能化操作。（新快報）

在飯堂升級改造前就來「搭食」的項叔品嘗過炒菜機器人做出來的菜品後說，「跟人工炒的沒有太大的區別，味道鹹淡都比較適合我的口味。」在附近上班鄧先生11時30分就來到的飯堂排隊買飯，他提到之前試營業的時候就來品嘗過，感覺菜品很新鮮，從單位走10分鐘左右就能到，最近幾天都是在這裡買飯的。被問及炒菜機器人做出來的菜品與普通廚師做出來的有什麼區別時，鄧先生表示，「如果非要說的可能就是比外面的餐館少了一點鑊氣，但長者飯堂優先服務老人家，口味清淡點是正常的。」

無獨有偶，廣州還有不少長者飯堂都用上了「黑科技」。洪橋街長者飯堂通過引入人臉識別刷臉機提升長者飯堂服務質量，如果長者忘記帶卡，可以通過刷臉享受助餐配餐服務。