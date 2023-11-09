跨境養老｜澳門退休長者居橫琴3年：交朋友、做義工，喜歡這裡！

撰文：鄭寧
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近年來，有愈來愈多的港澳長者到大灣區養老。為了給居住在橫琴的港澳及內地家庭提供更好的長者保障服務，「澳門街坊會橫琴綜合服務中心」將有澳門標準、特色的養老育幼服務經驗帶到橫琴，通過各類活動、醫療服務等讓港澳、內地長者在橫琴宜居養老。
11月8日，《香港01》隨粵港澳大灣區集中採訪團到達橫琴澳門街坊會，當日亦是該機構進駐橫琴4周年，不少長者居民前來參加活動、做義工。

來自澳門的花姐，正作為義工為其他長者剪頭髮。今年68歲，在澳門退休後，花姐決定與丈夫來橫琴養老，「我來了3年，這邊空間比較大一點，所以我喜歡這裏的生活。」

作為義工的花姐正在為其他長者剪頭髮。（香港01 鄭寧 攝）

雖然子女出國，但花姐與丈夫並不覺得在橫琴生活孤單，澳門街坊會橫琴服務中心讓花姐交到了不少朋友，閒時還能一起來唱歌跳舞，生活非常豐富。「我們本來到這裏沒有什麼朋友，但來到澳門街坊會認識了很多人，還有很多活動，比如男的可以下象棋，女的可以唱歌、跳舞、畫畫，還有很多打太極。」

花姐說，街坊會經常幫助老人家，所以她也要奉獻自己幫助別人，「幫助老人家，我也開心。每一次來我都是很開心的。」對在橫琴的生活，花姐連連感嘆「挺好的！」還稱，將橫琴推薦給自己澳門的朋友，希望能夠一起來度過晚年。

除了長者義工，記者在現場也見到部分青年義工，雖然他們非常耐心地陪在長者們身邊，進行簡單指引和回答疑問，但並不主導活動。服務中心將主動權交給長者們自己，實現「長者帶領、長者參與」同齡人之間互相配合更佳默契。

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據介紹，澳門街坊會橫琴服務中心已覆蓋橫琴四個社區，服務對象不僅有長者，亦包含青少年、兒童等各個年齡層的居民，為來到橫琴居住的人們提供多元有益的社會服務，幫助澳門居民適應融入橫琴生活，推動琴澳融合，促進兩地民生文化交流。

另外，服務中心還為有困難的居民進行個案介入，為社區內肢體疼痛及行動不便的人士提供康復服務或上門診療服務。截至 2023 年5月底，澳門街坊會聯合總會廣東辦事處以橫琴綜合服務中心為主陣地，共舉辦各類活動 5546 場，服務居民超65 萬人次。為合作區內的49 位長者提供居家養老上門服務達1974次，打造了橫琴銜接澳門養老服務標準及規範的成功案例。

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