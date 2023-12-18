女網紅擺拍｢逼住院奶奶食一個月即食麵｣惹眾怒　遭拘留5日封帳號

山東一名40歲林姓女博主近日在網絡上傳了讓自己奶奶天天吃即食麵的影片，結果引發廣大網友批評，事後她出面致歉，並承認所謂的「奶奶」其實是自己的母親，拍攝影片只是為了漲粉。事後當地公安機關開展調查，對林女作出行政拘留5日的處罰，並對其造謠的網絡賬號採取永久關停措施。



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據早前報道，在涉事影片中，一名老人正坐在醫院病床邊，手捧著碗裝即食麵，林女詢問她「好吃嗎」，老人則回答好吃，於是林女便告訴老人「好吃你就天天吃」。

在影片中，林女提到老人是她的奶奶，自己當初坐月子時，奶奶曾讓她吃了三箱即食麵，還說即食麵有營養，現在自己只是以其人之道，還治其人之身 。

影片曝光後引發批評。林女又再拍了一部影片回應稱，影片中的「奶奶」其實是自己的媽媽，擺拍影片是為了增加粉絲，但內容情節，是真實還原自己當年的經歷，自己確實在坐月子時，吃了整整一個月即食麵，還因為多吃了一塊雞蛋糕，被家人圍攻指責。

警方：造成惡劣社會影響

山東聊城市公安局通報指，經查，林某某（女，40歲，網名「林姐肉夾饃」）為吸引流量、博取關注，自行設計場景，編造虛假信息，讓其母親配合擺拍影片，並在網上進行傳播，造成惡劣社會影響。

林某某對其違法行為供認不諱。目前公安機關已依法對林某某作出行政拘留5日的處罰，並對其造謠的網絡賬號採取永久關停措施。

警方稱：網絡不是法外之地，請廣大網民嚴格遵守法律法規，自覺規範個人網上言行，不造謠、不傳謠、不信謠。對編造、傳播、散佈謠言的行為，公安機關將依法嚴厲查處。