抗癌網紅李小妞逝世　2幼兒救護車上「淚拉媽媽手告別」令人鼻酸

大陸抗癌網紅「李小妞」（李娟）因為勇於分享自己的抗癌歷程，受到網友關注及鼓勵。



但抗癌2年多仍不敵病魔，1日不幸病逝，享年34歲。

當時老公和2個兒子都陪在身邊，兒子在救護車上緊握著她的手難過啜泣，畫面令人鼻酸不捨。

點圖放大看有關影片截圖及更多李小妞照片：

+ 17

李小妞2021年9月因身體不適前往醫院檢查，被診斷出罹患肺癌，且已經晚期，伴隨全身多處骨轉移，被宣判沒有手術機會。

面對這樣的結果，儘管起初想要自我放棄，但想到2個年紀還小的兒子，她仍決定勇敢地面對病魔，選擇繼續治療。

到了2023年4月，李小妞的肺癌進一步惡化，癌細胞轉移到了腦部，整個人已經瘦成皮包骨，指甲也已發黑。在這超過2年的抗癌過程中，老公一直陪伴在側。

【延伸閱讀】內蒙陽光抖音網紅蘇日曼驚悉已患胃癌末期 拍片記錄少女抗癌之路（點圖放大瀏覽）：

+ 19

網路上曝光一段她在過世前，老公及兒子陪她搭上救護車送醫的畫面，只見她已奄奄一息，老公邊哭邊拿著手機拍下妻子的最後畫面，而兒子則是在擔架旁拉著媽媽的手，把握最後時間含淚道別，令人心碎。

李小妞最小的兒子僅3歲，在離世後，老公悲痛發文道別：「你的離世成為我心中永遠的痛，我體會到了生離死別，哭得撕心裂肺，太多不捨和遺憾永遠留在心中，從此你長眠我常戀，願天堂沒有病痛。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】