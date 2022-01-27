95後女孩著漢服滑雪短片走紅　獲網民稱讚是「冰雪功夫」

北京冬奧會開幕在即，為宣傳中國的冰雪文化，一名95後女孩將自己身著漢服滑雪的視頻發布在短視頻平台中，吸引大量觀看。



95後女孩將自己身著漢服滑雪的視頻發布在短視頻平台中，吸引大量觀看。（TikTok）

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近日，95後運動博主沈衍將自己身著漢服，在新疆阿勒泰滑雪場滑雪的短片上載至TikTok平台。短片中，她身穿天空藍色繡有仙鶴圖案的漢服，踏上單板，由山坡上熟練地沿著雪道滑下，飄逸的漢服為冰天雪地增添一抹亮色。

短片經發布後收穫大量外國網民點讚評論，有人表示短片內容令自己想起武俠小說的場景；亦有人稱「這個中國女孩創造了一種新的武術派系：『Sno-Fu』（冰雪功夫）」。

此外，較早時同樣在新疆阿勒泰，另一名熱愛滑雪的95後運動博主亦發布自己，身著紅色漢服滑雪的短片，在TikTok中播放量達到120萬。該博主稱，希望將中國的美展示給全世界，迎接即將來臨的冬奧。她還強調，穿著這樣的服裝滑雪難度較大，新手滑雪一定要戴齊各種裝備，做好防護。

內地網民評論：

「太美了吧，明明可以靠顏值吃飯，偏偏這麽有才華」。



「感覺像是天仙姐姐下凡，看來是滑雪功夫高手」。



「穿著古代的衣服從事現代的活動，並不合適」。



「看起來美，但很不科學。不太喜歡這種為了眼球，不顧安全的做法」。

