新疆塔克拉瑪干沙漠變雪海　死亡之海為何連續3年大範圍降雪？

繼2021、2022年，中國第一大沙漠塔克拉瑪干沙漠連續第3年降雪，「沙海」瞬間變成一望無垠的「雪海」。

常年生活於塔克拉瑪干沙漠的居民稱，連續多年且大規模的沙漠降雪並不常見。新疆氣候中心監測評價副首席吳秀蘭則認為，塔克拉瑪干沙漠面積很大，未必每次降雪過程都能被當地居民看到。



坐落在南疆塔里木盆地中心地帶的塔克拉瑪干沙漠，東西縱橫約1000公里、南北寬約400公里，是中國最大的沙漠，被稱為「死亡之海」。其年平均降水量不超過100毫米，最低只有4、5毫米；平均年蒸發量卻高達2500毫米至3400毫米。

12月11日至15日，新疆大部出現了一次風雪和寒潮天氣，北疆出現特強寒潮，全疆大部出現降雪。12日，伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣出現暴雪；14日，巴音郭楞蒙古自治州（下稱巴州）庫爾勒市出現大雪，兩地氣象站監測到的降雪量均打破本站12月降水極值。

風雲三號D星拍攝的塔里木盆地。（國家衛星氣象中心）

12月13日晚至14日凌晨，巴州輪台縣、且末縣以及阿克蘇地區沙雅縣周邊的塔克拉瑪干沙漠紛紛迎來降雪。其中13日至14日，巴州多個氣象站監測到0.2至7.4毫米不等的降雪量。

今年是塔克拉瑪干沙漠連續第3年在冬季迎來降雪。2021年11月28日、2022年1月12日至13日，巴州尉犁縣鐵干里克氣象站分別記錄到2.4毫米和0.6毫米的降雪量。今年12月13至14日，巴州多個氣象站記錄到0.2至7.4毫米不等的降雪量。

吳秀蘭介紹，縱觀歷史氣象觀測記載，受冷空氣影響，配合適當的水汽條件，塔克拉瑪干沙漠出現降雪並不罕見，不僅是近3年冬季，更早以前就出現過大範圍降雪，其中2008年初中國自西北向東南遭受嚴重冰雪災害，當時塔克拉瑪干沙漠大部分也被冰雪覆蓋。

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位於塔克拉瑪干沙漠腹地的塔中氣象站，數據顯示，自1998年建站以來，監測到冬季出現大於0.1毫米的降雪日數有40餘次，大於1毫米的明顯降雪日數達8次。此外，塔克拉瑪干沙漠周邊氣象台站常年平均統計數據顯示，當地冬季明顯降雪日數都在25天至50天不等。

除了降雪，暴雨、雷電、冰雹等也偶爾造訪塔克拉瑪干沙漠。吳秀蘭表示，隨着全球氣候變暖，極端天氣氣候事件的發生趨於頻繁，南疆盆地局地降水的極端性和頻次顯著增強增多。同時，近年來整個南疆的冬季平均降水量也呈增加趨勢。

吳秀蘭舉例，1991至2020年，塔里木盆地冬季平均降水量為5.7毫米，相比1981至2010年5.1毫米冬季平均降水量增加了0.6毫米，變多11.8%。北疆冬季降水也呈現增加趨勢，1991至2020年北疆冬季平均降水量為35.2毫米，相比1981至2010年北疆32.7毫米冬季降水量，增加了2.5毫米，變多7.6%。