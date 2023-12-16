中國自由行｜邂逅「魔雪奇緣」　盤點絕美霧凇聖地

非冰非雪，非花非霧，卻能打造出「玉樹瓊花」的冰雪世界，這就是冬日限定的霧凇奇觀。霧凇出現在甚麼時候？中國有哪些地方可以看到？本文由北至南，自東而西，盤點中國絕美霧凇觀賞地，帶你邂逅「魔雪奇緣」。



11月至2月 最佳霧凇觀賞季節

霧凇是天氣寒冷時才會出現的一種奇觀，通常出現在日出後的2小時左右。地表水分蒸發，在空中形成水霧，寒冷的空氣令霧中的水滴迅速凝結在樹枝上，呈現出「玉樹瓊花」的絕美景象。霧凇不僅美貌，而且還很「實用」，是大自然的空氣「清潔器」和「加濕器」。

中國北方、南方都會出現霧凇景觀，最佳觀賞季節大約是每年12月至次年2月，部分地區的霧凇景觀會一直持續到次年4月。（Getty）

中國霧凇勝地｜吉林霧凇島、長白山

東北地區的吉林省，是著名霧凇觀賞勝地，有「吉林霧凇天下奇」之譽，當地自1991年起每年都舉辦「霧凇冰雪節」，已成為冬季旅遊熱點。

吉林霧凇島位於吉林市烏拉街滿族鎮，冬季幾乎日日都有霧凇景觀，好像一個童話世界。（shutterstock）

在距離吉林市35公里的松花江上，有一座霧凇島，以霧凇多且美麗而聞名，每年12月至次年2月是最佳觀賞季節，吸引無數遊人到來。

每年11月至次年2月，位於吉林的長白山魔界景區就開啟了霧凇「模式」，長白山天池留下的溫泉水終年不會結冰，霧氣蒸騰的水面與岸邊的霧凇奇觀相映成輝，看起來如同仙境。

長白山魔界霧凇的最佳觀賞時間，是清晨6、7點左右。（Getty）

中國霧凇勝地｜內蒙古阿爾山

內蒙古阿爾山，全稱是「哈倫．阿爾山」，蒙古語意思是「熱的聖水」，擁有世界最大的溫泉群之一，植被茂密，被視為「天然氧吧」。這裡的冰雪期長達7個月，每年冬季，山上會形成綿延50多公里的霧凇景觀，被譽為「大興安嶺百里霧凇長廊」。

阿爾山位於內蒙古興安盟，每年冬季，這裏的不凍河以及霧凇景觀，吸引大批遊人到來。（Getty）

中國霧凇勝地｜新疆沙漠、天鵝泉

位於新疆伊犁河北岸的天鵝泉，每年12月至次年1月，都會出現霧凇奇觀，冰藍的湖面，雪白的霧凇，悠閒的天鵝，構成美如夢境的畫面，成為新疆冬季旅遊熱點之一。

新疆天鵝泉的水源來自地下溫泉，冬日水汽凝結在岸邊的樹木上，形成霧凇奇觀。（shutterstock）

通常認為，霧凇出現於空氣比較濕潤的地方，原來極度乾旱的新疆沙漠中都會有，不過形成的條件很難滿足。當沙漠附近河湖吹來的水汽，或是雪融後濕潤的空氣，遇到特定的降溫和起風的天氣，才會形成霧凇，是難得一見的奇觀。

新疆巴音郭楞的沙漠中，草木被霧凇裝點成「玉樹」，人們為這種奇觀起了一個美麗的名字：瀚海霧凇。（視覺中國）

中國霧凇勝地｜安徽黃山

俗話說，「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳」。黃山的冬季被視為最佳攝影季節，滿山銀裝素裹，好像「琉璃世界」，美不勝收。

黃山冬日限定的雲海霧凇奇觀。（Getty）

中國霧凇勝地｜四川峨眉山

四川峨眉山，是中國霧凇觀賞時間最長的地區，霧凇景觀從11月一直持續到次年4月，年均霧凇日數超過140天。

隨風搖曳的霧凇將峨眉山裝點成一個仙境。（shutterstock）

中國霧凇勝地｜湖南張家界、衡山

南方的霧凇景觀，通常出現在高山上，是由於海拔升高、氣溫降低，霧氣直接凝結在物體上而形成。

位於湖南的張家界和衡山，都是中國南方的霧凇觀賞勝地。張家界山峰林立，以天門山等地的霧凇最為著名，每年11月至次年3月是最佳觀賞時節。

遊人在張家界天門山碰觸樹上的霧凇。（圖片來源：Getty）

景色秀麗的衡山，是「五嶽」中的「南嶽」，距離廣東只有幾個小時的車程，每年冬季有40天至50天可以觀賞到霧凇奇觀。不過冬季雪後路滑，行山看霧凇一定要注意安全。

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