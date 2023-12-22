男子出軌12年兼婚內轉移千萬資產　妻子發現時私生子已讀小學

浙江杭州一對夫妻結婚逾30年，女方卻在去年愕然發現男方12年前就開始背叛自己，與情婦生下的私生子已經就讀小學。

今年年初，女方決定結束這段婚姻並將男方告上法庭。法院最終宣判，夫妻共同擁有的4套房產均歸女方。目前，女方還將向情婦追討男方在婚姻存續期間贈與其的財產。



綜合內媒報道，陳凱和王霞結婚三十年來，從白手起家到資產雄厚。直到兩年前債主追債上門，妻子王霞才知道丈夫陳凱十二年前就出軌，其與情人小藍生下的私生子已經就讀小學。

此外，陳凱還將給小藍買的房產登記在小藍姐姐名下。事情敗露後，陳凱一再向妻子求情，而為了正在讀高中的兒子，王霞選擇了隱忍。

杭州一名男子婚內出軌12年，妻子提出離婚後，法院最終宣判，夫妻共同擁有的4套房產均歸女方。（資料圖片）

直至今年年初，兒子主動告訴王霞支持她離婚。但作為全職太太，王霞對丈夫的生意和帳戶一無所知，其律師向法院申請調查令。經梳理，法院發現陳凱的隱匿資產及購房款走向，三年來，其向父親兄弟頻繁轉帳，金額高達上千萬。

最終，法院宣判，夫妻共同擁有的4套房產均歸王霞，王霞還將向小藍追討前夫在婚姻存續期間贈與其的財產。目前案件正在審理中。

網民點睇：

「可惜，出軌不能坐牢。」

「四套房產全判給女方，法官也想當烈士？」

「更可怕的是私生子享有繼承權，真是對原配的侮辱。」

「在你埋頭只顧家庭的時候，老公已經又增加一個家庭了。」

「現實版時間管理大師啊！一個老婆一個情人，孩子居然都還已經上小學了！」

