廣西眼科醫生拳擊82歲病患還瞞報　院方：CEO、醫生被免去職務

廣西省貴港市愛爾眼科醫院曾經收到患者反映手術中醫生動作粗魯，有關醫生在手術台拳打患者頭部的影片最近在網絡上流出，引發輿論關注。愛爾眼科醫院集團隨後成立調查組進駐貴港愛爾，對此事進行反覆核查。近期聲明出爐，集團已於 22 日下午免去貴港愛爾 CEO 職務，並暫停當時動手術醫生職務，兩人均接受進一步調查。



此事發生於 2019 年 12 月 12 日，患者時年 82 歲，只會壯族語言，難以普通話交流。據悉，手術進行期間，由於局部麻醉，患者有手術不耐受，患者因此頻繁轉動頭部和眼球，極可能發生手術意外。在多次提醒無效後，為了避免發生危險，醫生在情急之中粗暴對待患者。

愛爾眼科醫院集團調查組認為，無論什麽理由，醫生都絕不可以粗暴對待患者。患者語言不通，應該在術前做好預備，手術中應做好恰當安排。醫生粗暴對待患者的行為，已嚴重違反醫療機構從業人員行為規範。

醫院隔日收到患者反映手術中手術醫生動作粗魯，要求做出相關解釋。醫院稱隨即進行調查並向患者和家屬詳細解釋道歉，得到了患者家屬諒解。

調查組指出，事後醫院沒有按照集團規定上報，嚴重違反集團醫療安全管理規定。與此同時，調查組初步認定，貴港愛爾眼科醫院還存有其他嚴重違反集團規定的問題，應承擔相關責任。

醫療集團宣稱，已於21 日下午免去貴港愛爾 CEO 職務，打人醫生的職務也被暫停，兩人均接受進一步調查。集團也將督促貴港愛爾眼科深入整化改革，並根據後續調查結果做進一步處理。