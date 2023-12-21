眼科醫生手術間拳擊82歲患者頭部　院方稱誤會　網曝醫生是｢慣犯｣

近日，廣西貴港市驚傳一名眼科醫生在手術期間拳擊82歲的患者頭部，術後患者左眼失明，家屬向醫院討要事實真相，引發輿論關注，當地衛健委介入調查。周四（21日）淩晨，貴港愛爾眼科微信公眾號發布聲明，指事件是誤會，醫患雙方已消除誤會、達成諒解。不過爆料者質疑說法不可信，更持續爆料稱涉事醫生是名「慣犯」，涉事醫院亦屢次違規，劣跡斑斑。



事緣周二（19日）起，武漢中心醫院急診科主任、擁有209萬粉絲的博主「急診向日葵艾芬」接連在微博爆料，稱廣西貴港愛爾眼科醫院醫生馮某某在手術台上用拳頭猛擊患者覃某某的頭部，並發布手術室監控片段。影片顯示，當時醫生正在進行手術，但他突然攥緊拳頭，朝患者頭部猛擊，隨後另一位醫護人員過來幫忙按住患者身體，手術則繼續進行。

帖文又稱，覃某某在手術台上因痛楚而發出聲音，但馮某某不僅沒有採取任何措施安撫對方以減輕疼痛，反而用拳頭猛擊患者頭部，「馮的揮拳動作毫無遲疑、嫻熟老練；旁邊的工作人員熟視無睹」。術後，患者左眼失明，患者家屬向醫院討要事實真相，但馮某某稱自己未打過患者。帖文更質疑道，涉事醫生近日擬通過正高級職稱晉升，「這樣醫德的人能夠晉升嗎？」

據醫院官網顯示，馮某某是貴港愛爾眼科醫院院長，職稱為副主任醫師，擅長近視眼激光手術、ICL近視手術、眼底病、視網膜脫離等方面的手術。

周四淩晨，貴港愛爾眼科微信公眾號發布聲明指，經調查了解，此事發生於2019年12月12日。患者覃某，診斷左眼白內障，左眼晶體脫位，術前視力為光感。患者診斷明確，行左眼晶狀體摘除（非正常晶體）及眼前節玻璃體切割手術。

然而，手術期間，由於是局部麻醉，患者有手術不耐受，伸手向上試圖摸眼部，眼部附近為手術無菌區域，一旦觸摸將可能造成感染，且手術正在進行中，醫生為避免發生危險，情急之中用手迅速錘壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和行為。聲明最後強調，術後患者曾有誤解，經醫生與患者和家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解。

院方聲明被質疑不可信。（貴港愛爾眼科醫院）

不過「急診向日葵艾芬」未有罷休，質疑院方的說法不可信，「該不會是馮院長自己主持擬定的這個聲明吧」，並持續爆料稱馮不止這一次毆打患者，也不止一個人告訴她愛爾眼科醫生毆打患者，「爆料人告訴我『只要是窮人就會被打』」。她還稱「現在愛爾眼科說要報案，說要查出來是誰給我的視頻，讓他坐牢」。

網民亦質疑院方的說法有矛盾，「這明顯不是沒動啊，不是錘擊以後才動的嗎」、「是的，醫生打之前患者只是叫喊疼，醫生打了之後患者才動的」、「82歲的老人可以這樣捶打嗎？ 哦，捶了也沒事，老人反正無法發聲。 用錢去砸老人的家屬就好了。砸到家屬閉嘴。達成諒解，完美公關結束」。

並且，「急診向日葵艾芬」質疑，醫院違規事項不止一單，指手術室消毒隔離制度規定「每一手術間限制一張手術台」，然而影片顯示一間手術室同時有兩張手術床，躺著兩個患者。她又提到2021年1月26日，貴港愛爾眼科醫院兩個手術間環境空氣微粒數檢測數不符合國家《醫院消毒衛生標準》，違反了《消毒管理辦法》被行政處罰，「看來，貴港愛爾眼科醫院是明知故犯、屢罰屢犯」。

「急診向日葵艾芬」進一步爆料稱，馮醫生還曾涉嫌給患者做「假手術」。她圖文並茂指出，2021年2月24日，馮醫生給53歲何姓患者行「右眼玻璃體切除+矽油取出術」，整個手術時間16分鐘。手術經過第8步「抽吸玻璃體腔矽油乾凈」。但專家指出，取矽油手術大約需要40分鐘。

2022年2月21日，何男在廣州中山眼科中心檢查右眼有大量矽油殘留，不得已再次住院行「矽油取出術」，而目前，何已經失明。「急診向日葵艾芬」稱，在2021年2月24日，患者的矽油壓根就沒有被取出來，馮醫生涉嫌做假手術，矽油殘留一年對患者的眼睛造成了無法彌補的傷害。

針對馮醫生一事，「急診向日葵艾芬」稱，她已經向國家衛健委、廣西衛健委、貴港衛健委、廣西紀檢委、廣西職改辦寄出了舉報信。