降溫飲食｜木薯糖水食後頭暈噁心是中毒？　專家解釋含這一風險

綜合內媒報道，近日，木薯大量上市，不少市民會在家中煲木薯糖水。但部分網民指在食用木薯糖水後出現「疑似中毒」的系列不良反應。專家提醒，購買木薯時需選擇食用類，不可生食。引起食用木薯中毒的原因很多，包括烹飪衛生、方法等，如出現頭暈噁心等類似症狀，必要時需及時送院治療。



降溫來臨，不少網民喜食應季糖水，木薯糖水也成為高頻詞。不過，也有不少網民表示食用木薯糖水時出現頭暈、噁心等類似輕微中毒的症狀。

有網民表示購買木薯自行返家煮食，「煮了一鍋，剩下一碗放進冰箱第二天吃。吃完就過敏，還到醫院輸液了。」還有網友表示，製作木薯糖水時「沒將木薯中間的心切除，吃完出現胃脹、頭暈、噁心等不適現象。」

為何食用木薯糖水會出現系列不良反應？國家木薯產業技術體系崗位科學家申章佑介紹，木薯分為食用類、飼用類和工業類三種，吃的時候一定要買食用類。其中，食用類的木薯品種在全國範圍內推廣的有華南9號、桂熱10號和桂木薯11號。

專家解釋稱，鮮木薯中含有一類內生毒素叫作生氰糖苷，生氰糖苷降解後會產生有毒的氫氰酸，「鮮木薯的外皮氫氰酸含量較高，故生吃木薯會面臨中毒的風險。」

專家表示，不同種類的木薯中生氰糖苷含量差異較大，根據國際食品法典委員會（CAC）的標準，將經去皮、浸泡等簡單加工，且氫氰酸含量小於50mg/kg的木薯歸為可食用木薯。根據每個人的身體情況，每個人能承受的氫氰酸的臨界點也會不同。普遍來說，人體攝入50毫克以內的氫氰酸是在安全範圍內。

不少人喜食木薯糖水。（網絡）

專家指，至於出現中毒症狀，不一定由食用木薯造成。引起中毒的原因很多，包括衛生、烹飪方法、不慎生食，或運輸途中存在其它感染源等。木薯中毒，一般急性且突發。若出現頭暈噁心等輕微症狀，可多喝水進行緩解，但是如果情況比較嚴重，一定要及時就醫。