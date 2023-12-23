朱令逝世｜華人神探李昌鈺：偵破案件「非常困難」，但可能有機會

清華才女朱令1994年突因「鉈中毒」，導致全身癱瘓、腦神經受損，臥床治療近30年後，周五（22日）在北京去世，終年50歲。

事實上，警方在案發後就曾展開調查，認為有人蓄意投毒，惟因證據不足，至今亦未能破案。神探李昌鈺曾表示，想要偵破該宗案件「非常困難」，但若有原始案卷、原始物證的話，「可能有機會」。



李昌鈺表示，想要偵破該宗案件「非常困難」。（極目新聞）

李昌鈺曾參與調查「肯尼迪遇刺案」等重大歷史事件，他於2013年接受《南方都市報》採訪，談及朱令案件時表示，多年未破的案件稱之為「冷案」，在涉及毒物的陳年舊案偵破中，第一要追查的是毒物來源。

李昌鈺說，自己上大學時，美國大學裏對毒物的使用都有嚴格的管理，在實驗室中使用劇毒物均需簽名，「可以調查有無哪位教授在實驗中會用到這一劇毒，教授的學生中有誰能接觸到，並與被害人有交集。」

李昌鈺還說，可以根據血液中毒物的含量測定中毒的具體時間，看在中毒的那段時間誰和被害人在一起，「這種投毒案件，通常要跟她接近的人才有機會。」另外，還要追查投毒的途徑，可以在被害人的個人生活物品中尋找兇手的蛛絲馬迹。

李昌鈺表示，還需要調查誰會有投毒動機，「大學生中毒，就要看看有沒有和人爭風吃醋、有沒有和誰有矛盾。」如果嫌疑人沒有電腦的話，還可以看看有沒有日記等記錄。此外，還要對嫌疑人測謊。

李昌鈺還說，在美國遇到這種情況，FBI等部門都會和他們合作，提供原始資料。如果是警方已經沒有繼續調查的案件，受害人家屬或媒體也可向法官申請查看案卷。

清華才女朱令1994年突因「鉈中毒」，導致全身癱瘓、腦神經受損，。（網上圖片）

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1994年11月，朱令開始出現奇怪的中毒症狀，肚痛、甩頭髮，入院未癒。1995年3月，朱令再次病重被送入協和醫院一度陷入昏迷。那時互聯網還未普及，朱令的多名同學將這種不明的病症翻譯成英文，通過互聯網向全球發出求救電子郵件，不少回覆稱這是鉈中毒現象。

1995年4月28日，朱令被正式確診為劇毒物鉈中毒。北京市職業病衛生防治所確認，朱令曾兩次鉈中毒，第二次中毒後朱令體內鉈含量遠遠超出致死劑量。朱令父母懷疑有人蓄意投毒，由清華大學向警方報案。與朱令同宿舍的女生孫某當時被認為是唯一能夠合法取得鉈鹽並接近朱令的人。

案件歷時多年未能偵破，媒體報道和外界的關注討論也一直未停。2013年，北京警方曾發布通報稱，認定有投毒犯罪事實發生後，北京市公安局依法立案偵查，組成專案組開展偵查工作。專案組根據朱令的日常活動情況，深入調查走訪了130多名相關人員，並對北京市經營、使用鉈鹽的全部100多間單位開展工作。

因從朱令出現中毒症狀到公安機關接報案件，時間已近半年，相關場所沒有監控設施，犯罪痕迹物證已經滅失，盡管辦案人員盡最大努力，採取了當時能夠使用的各種刑事偵查措施，仍未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。