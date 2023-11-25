清華才女朱令鉈中毒癱瘓27年　至今仍未破案　父親：我們已經放下

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令才貌雙全，不僅會彈鋼琴又是北京市游泳二級運動員，卻突然因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年，智商只剩下7歲。據了解，當時警方調查後判定，朱令是被人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。



11月24日朱令50歲生日之際，她的父親表示，朱令18日因腦瘤發作，陷入重度昏迷，家人已經做好準備，對於此案，他則說「已經放下了」，朱令父親說，「相信我們不在了，社會也不會拋棄她。」



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朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

但因為案件缺乏證據的情況下，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改明孫釋顏移居澳洲。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。

朱令案則是每隔幾年會再度出現在輿論場，網民抱著極大好奇和憤怒追討真相，也試圖幫助朱令。每年的11月24日，都有人記得她，祝她生日快樂。

《鳳凰周刊》報道，現在的朱令因為長時間不能站立，腿部已經萎縮到胳膊般粗細。2011年，她的氣管因肺炎被切開後，經歷過數次肺部感染，又先後患上了糖尿病、肺部腫瘤，直到這一次發現腦瘤，身體狀況急轉直下。​

就在朱令50歲生日前夕腦瘤病發，顱壓過高、瞳孔放大，甚至出現高燒至39度，陷入重度昏迷的情況。11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日。朱令的家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。

至於這樁「懸案」，朱令父親坦言，「已經放下」，他說道「相信我們不在了，社會也不會拋棄她。」

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「能過50，還可以」，朱令父親吳承之說道，「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇跡。」而在清華校友張黎利看來，朱令的50歲還有另一層意義，「她活著本身就是在抗爭，也在提醒大家，不要遺忘。」