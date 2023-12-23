朱令逝世｜告別式24日八寶山公墓舉行　清華悼念：願此去琴聲相伴

​​12月22日深夜，「清華大學鉈中毒案」當事人朱令坎坷的五十歲人生畫上句號，曾經是游泳健將，彈了一手好琴的朱令因兩次鉈中毒在1995年開始全身癱瘓，臥床近30年，至今兇手仍逍遙法外。



《南方都市報》報道，12月23日，記者從朱令家人及朱令案曾經的代理律師等多方獲悉，朱令的遺體告別儀式將於24日在北京八寶山公墓舉行。清華大學發文悼念寫道，「朱令多年來與病痛頑強抗爭。在朱令的生命中，一直有眾多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵。我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好」。



清華才女朱令50歲逝世 鉈中毒全身癱瘓近30年 兇手仍逍遙法外

+ 5

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，1994年末開始突發怪病，1995年4月28日被確診為劇毒物鉈中毒。隨後，各方確信是被人投毒，警方曾立案調查，但至今無果。與朱令同宿舍的女生孫維（後改名孫釋顏，移居澳洲），當時被認為是唯一能夠合法取得鉈鹽並接近朱令的人。

北京警方指出，曾對孫維展開調查，稱由於鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無監控設施，犯罪痕跡物證已滅失。儘管辦案人員盡了最大努力，採取當時能夠使用的各種刑事偵查措施，仍未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。

2013年，北京警方曾表示，「工作中，專案組始終堅持依法公正辦案，未受到任何干擾。但也確有一些案件受偵辦條件限制，礙於證據滅失等客觀因素，最終無法偵破」。

據了解，朱令的案件受到社會大量關注，當時天涯社區曾有許多網民參與分析案件，關注朱令一家。天涯社區官方微訊號轉發推文，回顧了朱令案多年來的一些進展及朱令和家人的近況，表示「希望看到真相」。

​作家吳虹飛發文稱，「前幾天路過方莊還想起了她，許多年前參與過調查，去她家採訪，拜訪其父母，在部落格呼籲她的同學說出真相。願逝者安息！」

朱令去世後，外界除心疼朱令的一生坎坷，也關心朱令年過80父母親。朱令傳記作者李佳佳發文表示，吳叔叔、朱阿姨今年分別是84、83歲，經過令令病危這段時間的忙碌非常虛弱。頂住壓力為她做鉈檢測的陳震陽老先生88歲了，目前還硬朗。希望三位老人平安健康。」

朱令的父母年過80，已經照顧生病的女兒近30年。（網絡圖片）

12月23日，朱令去世的消息傳出，再度引發網友對案情進展的關注。面對網友的關心，朱令的父親吳承之語氣平靜地表示，「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了。（朱令）會安葬在北京。」

12月23日朱令父親吳承之也向內媒透露了他與妻子的近況，稱「我們身體也還行，還沒什麼計劃，慢慢安排」。

+ 1

據了解，朱令的遺體告別儀式將於明日（12月24日）在北京八寶山公墓舉行。百度百科介紹，八寶山公墓主要用於安葬中國已故黨和國家及軍隊領導人、民主黨派領導人、愛國民主人士、著名科學家、文學家、高級工程技術人員、革命烈士、國際友人和縣團級以上領導幹部。朱德、董必武、彭德懷、任弼時等革命偉人去世後安葬於此。