網傳四川多名醫護「跳樓討薪」　院方否認　當地衛健委：介入調查

四川省遂寧市一間中醫院驚傳有多名醫護人員疑為了討薪，集體坐在醫院窗戶邊示意跳樓。根據網傳影片，該院4樓位置約有10名身穿白袍人員蹲坐在窗台邊，地面則有消防員正在鋪設消防氣墊，並有大量圍觀群眾。院方否認拖欠工資，當地衛健委則稱已經介入調查。



內媒《縱覽新聞》報道，有網民26日在網上發布影片，拍攝到四川遂寧市中醫院（步行街院區）有多名醫護人員集體坐在建築4樓的窗台，疑為了追討欠薪，示意集體跳樓。

有網民攝相，指四川遂寧市中醫院建築4樓有多人蹲坐在窗台上。（縱橫新聞）

遂寧市中醫院26日回應媒體，否認網傳「集體跳樓」和「拖欠工資」說法，稱這些人員並不是在跳樓，該院也沒有拖欠工資。但對於多名醫護人員坐在窗邊的原因，該工作人員稱，醫院領導正在處理此事，具體情況她並不清楚，院方未來會進行解釋。

遂寧市衛健委則稱，已派人介入此事，同樣否認有人跳樓。內媒記者欲瞭解更多情況，衛健委人員則回覆該委宣傳科會進行統一說明，但截至發稿前，多次撥打宣傳科電話無人應答。

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