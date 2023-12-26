網傳四川多名醫護「跳樓討薪」　院方否認　當地衛健委：介入調查

撰文：許祺安
出版：更新：

四川省遂寧市一間中醫院驚傳有多名醫護人員疑為了討薪，集體坐在醫院窗戶邊示意跳樓。根據網傳影片，該院4樓位置約有10名身穿白袍人員蹲坐在窗台邊，地面則有消防員正在鋪設消防氣墊，並有大量圍觀群眾。院方否認拖欠工資，當地衛健委則稱已經介入調查。

內媒《縱覽新聞》報道，有網民26日在網上發布影片，拍攝到四川遂寧市中醫院（步行街院區）有多名醫護人員集體坐在建築4樓的窗台，疑為了追討欠薪，示意集體跳樓。

有網民攝相，指四川遂寧市中醫院建築4樓有多人蹲坐在窗台上。（縱橫新聞）

遂寧市中醫院26日回應媒體，否認網傳「集體跳樓」和「拖欠工資」說法，稱這些人員並不是在跳樓，該院也沒有拖欠工資。但對於多名醫護人員坐在窗邊的原因，該工作人員稱，醫院領導正在處理此事，具體情況她並不清楚，院方未來會進行解釋。

遂寧市衛健委則稱，已派人介入此事，同樣否認有人跳樓。內媒記者欲瞭解更多情況，衛健委人員則回覆該委宣傳科會進行統一說明，但截至發稿前，多次撥打宣傳科電話無人應答。

求助網站和熱線：
【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288

飯吃完就上路？餐廳店家察覺外賣備註像遺言救下一命男子跳河輕生還拉救援者下水同歸於盡　上岸後遭圍觀民眾摑2巴掌15歲少女KTV打工墮樓　哭訴陪酒喝一箱　母：跟我說在火鍋店工作
四川
欠薪
內地欠薪