廣州女長年遭家暴　離婚冷靜期遭丈夫當街殺害　4男阻攔同被捅傷

廣東廣州一宗殺人案近日由廣州市人民檢察院向法院提起公訴，案中女子小霞被丈夫趙某某家暴多年，早前遞交了離婚申請。然而在7月20日深夜，她被趙某某當街殘忍殺害，現場還有4名男子因阻攔行兇受傷。事發時，小霞正處於離婚冷靜期，其妹妹小玲表示，為了能離婚，姐姐還給了趙男40萬元人民幣，「他出軌、家暴，我姐姐被欺負了十多年，她不該是這樣的結局啊」。目前，家屬正在等待法院的開庭通知，小玲強調，他們一家以及其他傷者都不要賠償，「我們只要求兇手被嚴懲」。



據介紹，小霞一家來自湛江，十多年前，當時在深圳工作的小霞認識了來自河南的趙某某，隨後與他墮入愛河。然而，趙某某在當地無所事事，家人並不同意兩人交往，到後來小霞懷孕，跟隨趙某某去了河南，兩三年沒有和家中聯繫。直到幾年後，生下一名男孩的她回到廣州工作，不過日子仍然過得艱難，趙某某還有家暴行為，「連打個電話，男方家也嫌她花錢」。而遭遇家暴後，小霞亦因趙某某以家人相威脅，從而不敢報警。小玲還認為趙某某曾出軌，據她提供的聊天截圖顯示，趙某某曾與兩名女性來往，期間趙某某都提到了讓對方來找他。

2023年春節，經再次被家暴後，小霞終於報警，但還是不敢讓警察將丈夫帶走。至7月，在一次爭吵後，她再一次提出了離婚，結果趙某某答應，但就提出了苛刻的條件。為了能順利離婚，小霞答應了，向民政局遞交離婚申請後，便將自己存下的40萬元血汗錢全部給了趙某某。

然而，二人進入離婚冷靜期後，趙某某突然反悔，多次以電話威脅等方式逼迫小霞與其見面，還揚言要殺害其家人。當時小玲等人還以為這只是趙某某在放狠話，畢竟他要顧及到家人和14歲的孩子，不至於真的殺人。

7月20日，小霞和小玲帶着趙某某威脅她們的聊天截圖報警，而趙某某得知後，威脅小霞當晚必須見面，後者為了不連累家人遂同意，並在其哥哥等親友陪同下到廣州市荔灣區某工業園門口路邊等候。當晚11時許，趙某某來到該處後，徑直走向小霞，被小霞哥哥等親友等人阻攔。然後，趙手持隨身攜帶的尖刀瘋狂地捅向他們上身要害部位，導致多人受傷。逃命期間，小霞不慎摔倒，趙即持刀對其上身左胸部等要害部位連續捅刺多刀，直到被小霞親友阻攔。

小霞被捅刺後當場死亡，經法醫鑒定，小霞符合被銳器作用造成心臟破裂導致失血性休克死亡。而小霞哥哥右胸部、左前臂等處被刺傷，損傷程度屬輕傷二級；其餘三名被害人的損傷程度均為輕微傷。小玲表示，為了防止小霞被打，當時其兄叫了幾名趙某某不認識的男性朋友過來，他趙某某到場後就直接拿刀捅人，一句話都沒有說，「5個男的按著他，都奪不走他的刀」。

事後，趙某某被公安機關抓獲，檢察機關認為應當以故意殺人罪追究趙某某的刑事責任。

小玲強調，包括幾個傷者在內，訴求都是嚴懲趙某某，他們不會去追究他任何經濟賠償，只要求判處死刑，「我姐姐被他欺負了這麽多年，他憑什麽還要走了她的命？」