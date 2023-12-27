男大生巴士站隨機殺人　33歲人妻跌倒被捅亡　遭判死刑不服上訴

今年4月19日，山東科技大學休學大學生付某在巴士站行兇，致1死6傷。該案12月26日在青島市中級人民法院一審宣判，付某被判死刑。遇難者家屬稱，付某當場表示要上訴。



據此前報道，4月19日，一輛巴士行駛至山東科技大學（青島校區）北巴士站時，付某手持雙刃彈簧刀，連續捅刺多名正在排隊上車的市民，隨後又沖上巴士，繼續捅刺車內乘客。案中女死者在下車逃離時不慎摔倒，被付某追上連捅8刀，當晚12時許被宣告死亡，事故中另有6人受傷。付某行兇後逃至附近一洗浴中心，當場被捕。

11月24日，案件在青島市中級人民法院一審開庭審理。起訴書顯示，付某今年23歲，為山東科技大學2019級學生。經司法精神病醫學鑒定，付某是人格障礙，在本案中具有完全刑事責任能力。

付某因涉嫌盜竊罪於2021年1月起2次辦理休學，後要求復學，山東科技大學認為其不符合復學條件，建議其主動退學。付某對此心生不滿，蓄意報復學校，於是網購雙刃彈簧刀，預謀在學校周邊實施故意殺人行為。

起訴書中，青島市檢察院認為，付某為泄私憤在學校周邊故意殺人，致1人死亡、6人受傷，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

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12月26日，案件在青島市中級人民法院一審宣判。法院認為，付某為報復學校，持刀捅刺學校周邊無辜的學生、群眾，致1死6傷，犯罪動機卑劣，情節特別惡劣，後果特別嚴重，人身危險性及社會危害性極大，實屬罪行極其嚴重，應依法嚴懲。

法院以故意殺人罪判處付某死刑，剝奪政治權利終身；判處付某賠償附帶民事訴訟原告人葛某等人經濟損失48232.8元。

案中女死者丈夫葛先生表示，法官宣讀判決結果的過程中，付某全程一副漠不關心的表情。宣讀完結果後，法官詢問付某是否上訴，他表示肯定要上訴。

葛先生稱，他和家人對此案的刑事判決結果感到滿意，但對民事賠償部分有異議，認為賠償金額太低，他們正在考慮是否提起上訴，「一個年輕且活生生的人最後就被定義成這個價值。」