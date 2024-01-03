男子打麻將遇｢賭神｣逢賭必贏　1年賺足70萬人仔　竟用這一出千法

《星視頻》報道，近日，湖北武漢有男子表示打麻將時遇到「賭神」，幾乎逢賭必贏，覺得對方牌技超群，一年更是賺足70萬人仔。不過最終被警方拘捕。而「賭神」的出千方法，原來是藏在麻將桌四個邊角中的微型攝像頭。



據同牌桌的張男介紹，他和「賭神」錢男在麻將桌上結識，「那次好像輸了3000多塊。當時覺得三家都輸，對方十賭九贏，甚至逢賭必贏，感覺這個人技術好厲害」。

而直至當地警方打掉一個詐賭團夥之後，張男才意識到自己被騙。當地警方介紹，打麻將的場所是一個三室一廳的住宅房，三個房間內都有電腦，裡面有一群年輕人坐在電腦前操作，每台電腦屏幕顯示的都是和麻將相關的數據。房間內有人不停打電話。而這群人，就是賭場上的「老千」，通過電話指導他人打麻將。

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民警介紹，該團夥通過在每張麻將機的出牌角落安裝微型攝像頭，一共四個攝像頭，可以清晰看到發牌過程和牌面的擺放順序。若有賭客希望贏錢，會通過網絡找到他們。他們幫助賭客提前預定好房間，並在麻將桌上安裝作弊儀器，通過後台精準指導賭客出牌。錢男正是在作弊攝像頭和隱蔽型耳機的幫助下，一年賺足70萬人民幣。

男子打麻將遇｢賭神｣逢賭必贏，1年賺足70萬人仔。（示意圖 / vcg）

目前，犯罪嫌疑人陳某、錢某等人均涉嫌詐騙和賭博，被檢察機關批准逮捕。參與賭博的張某等人，則被依法治安處罰。