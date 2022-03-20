模仿港產片《賭神》　湖北男竟買「透視麻將」意圖出千被捕

經典港產片《賭神》電影曾掀起風潮，近日湖北李先生看完《賭神》後竟突發奇想，入手「透視麻將」，打算出千發財，沒想到牌局還沒開，就被抓包被捕。
近日，在湖北十堰，涉案男子李先生看完電影《賭神》後，在非法管道購入兩副「透視麻將」，打算潛入餐廳包廂，將麻將機裡的普通麻將，換成他買來的的透視麻將，自己佩戴「隱形眼鏡」套裝，等過幾天再約人打牌，藉此出千詐賭。
可惜百密一疏，李先生連牌都還沒洗就被發現。由於他在餐廳包廂形跡可疑，很快就被警方當場抓獲，而他被捕後也直接坦承犯案，還向民警演示千術。
目前李先生因涉嫌詐騙被拘留，案件仍在審查中。
看到有人實戰《賭神》千術，許多網友大嘆：
「入戲太深。」
「我以為只有電影才會出現。」
「還好被抓了，不然手要沒了。」
「應該買點巧克力，再梳個油頭。」
「一起玩遊戲，有人突然開掛，這忍不了啊！」
「係咪衰喺未出公海。」
「有賭未為輸？」
「沉迷賭博，倒錢落海」。
《賭神》「隱形液晶體顯影眼鏡」一幕
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