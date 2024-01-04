造謠稱緬北電信詐騙幕後黑手為溫州資本　3人涉尋釁滋事罪被捕

緬北電詐近年來惹起兩岸三地廣泛關注，惟有不法之徒卻通過演繹、講解方式，編造、散布「緬北電詐團夥背後有溫州幫、溫州資本介入」等虛假網絡信息。周三（3日），浙江溫州市鹿城區公安分局通報稱，疑犯鐘某、蘇某某、吳某某等三人涉嫌尋釁滋事罪，已被檢察機關依法批準逮捕。案件在進一步偵辦中。



據溫州市公安局介紹，在此前網絡巡查中，警方發現「鐘某講財商」、「鐘某講置業」等短片帳號以真人出鏡口播短片的方式，發布「緬北電詐團夥背後有溫州幫、溫州資本介入」等虛假言論，嚴重擾亂網絡公共秩序。有關帳號由一間信息科技有限公司所有，其為去年9月疑犯鐘某在深圳市注冊登記，並先後招聘了36名員工，包括疑犯蘇某某、吳某某。公司在多個平台註冊了約133個帳號，並通過轉發、傳播相關影片增加帳號影響力、提高影片瀏覽量，最後變現謀利。

為博取眼球、提高流量，自去年11月，該團夥將涉及緬北電信網絡詐騙的網絡小道消息，透過鐘某自身演繹、講解的方式進行拍攝、剪輯，形成「緬北電信網絡詐騙幕後是溫州資本」、「溫州幫在支持、運作」等謠言影片，再指使員工在公司註冊的平台帳號上發布傳播。吳某某、蘇某某則在明知可能系虛假消息的情況下，組織運營團隊組員對鐘某的影片進行再加工，並配上該熱點事件相關音頻資料、吸引眼球的字幕及背景音樂，在19個由公司運營的短片平台帳號上進行大肆散布，傳播網絡謠言。

警方初步統計，截至去年12月6日，該虛假影片總計播放量為324.9萬多次，點讚數11.8萬多次，評論數1.2萬多條，轉發數12.1萬多次，收藏數2.5萬多次，造成網絡秩序和社會公共秩序嚴重混亂。

去年12月6日，警方分別在廣西桂林、深圳對涉事團夥進行集中收網抓捕，依法對5名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，其中3名團夥骨幹依法刑事拘留，2名團夥成員依法取保候審。20日，鐘某因涉嫌編造、散布虛假網絡信息，蘇某某、吳某某因明知可能屬虛假信息仍組織人員在網絡上散布，造成嚴重後果，涉嫌尋釁滋事罪被檢察機關依法批準逮捕，該案還在進一步偵辦中。