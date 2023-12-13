以0.2毫米針眼大小細孔偷天換日　杭州查獲「鑽孔茅台」假酒

周二（12日），浙江杭州市拱墅區市場監管局公布一宗「鑽孔茅台」案，案中商家舉報購入的貨值25萬元人民幣的「飛天茅台」是假酒，經查，不法之徒竟在瓶身上鑽出針眼大小的細孔，抽出真酒，換入假酒，以此方式作案。目前，警方已抓獲疑犯2名，案件正在進一步調查中。



案情指，有商家舉報，懷疑自己從寧波某商貿公司購入的95瓶53°「飛天茅台」是假酒，執法人員抽查了5箱共30瓶茅台酒後，發現酒瓶背標處有打孔痕跡，遂扣押了現場的95瓶茅台。經過辨認，發現76瓶有鑽孔，揭開茅台酒的標簽後，會發現瓶身上被鑽出直徑0.2毫米、針眼大小的細孔，不法之徒之後會再用瓷粉填上，貼回標簽。據鑒定人員介紹，這些「鑽孔茅台」往往不破壞標簽，瓶身上的針孔特別細小且被遮蓋，即使是酒類經銷人員也難以發現。

經查，這批「鑽孔茅台」由寧波某公司分6個批次從上門推銷人員處購入，再供貨給上述商家，結果商家在進貨查驗環節發現異樣。最終，經跨市跨部門的行刑銜接，寧波警方疑犯2名，案件正在進一步調查中。

對於「鑽孔茅台」如何識別，鑒定人員提醒可用「強光法」，即在光線充足的燈下仔細觀察瓶身表面，重點觀察瓶蓋附近、天地蓋底座、酒標後、瓶底字體圖案凹陷處等，並用手摸瓶體，觀察是否有凹凸點。之後再用強光手電燈從瓶身前後標間的空白處照射瓶體，特別是前後標背面是否有小黑點，惟要注意區分瓶體瑕疵點和黑點的區別。鑒定人員強調要特別要檢查瓶底麥穗標和字母中間位置，因瓶底花紋多，鑽孔位置隱蔽，不易被發現。