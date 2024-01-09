｢我就違法了、你甭想再找工作｣　北京女高管囂張違法炒員工惹議

北京一名女高管違法辭退員工，期間更稱「我就違法了，你管得着嗎？」、「我有的是人」、「你兩年半找不到工作」，其囂張態度引發廣泛關注。涉事員工就稱，因自己反對公司使用盜版軟件設計晶片，而被炒魷魚；公司董事長就表示，相關員工涉嫌學歷造假，「是一名慣犯」。



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影片中，涉事員工認為自己受到不公平待遇，並質問公司為何違法解除勞動合約。一名女高管囂張地稱，「我就違法了，你管得着嗎？你聽不懂人話啊。」

該女高管還出言不遜兼帶有侮辱意味地說，「咱慢慢打官司，勞動仲裁、一審、二審，我有的是人，我慢慢等你，我讓你兩年半找不到工作，你甭想再找工作，我XX下個月有飯吃，你自己想明白吧。」

該影片在網絡上發酵後，女高管的身份浮出水面，其名為井玥，是北京尼歐克斯科技有限公司（又名蘋芯科技）的HR總監，疑似畢業於清華大學。而男員工為孫某，是公司的實習生，在試用期結束前被通知「不予通過」。

及至周一（8日），涉事公司發布聲明指，「井某發表不當言論，已責令其停職反省並嚴肅處理。」，而「前員工孫某於2023年6月25日入職，簽訂3年勞動合約及保密與競業限制協議，試用期6個月。因工作能力不勝任，決定不予通過試用期。」

聲明續指，「經協商一致，2023年12月1日雙方簽署解除勞動關係協議，我司按照協議於2023年12月8日足額支付了11月份工資及離職補償金。以上程序均依法合規處理。」

不過，疑似孫某在聲明後發聲，表示公司對井某的處理只是敷衍一下，「過陣子又回去了。」他還強調，自己曾反對公司使用盜版軟件設計晶片，認為盜版軟件設計出的芯片可能有bug，質量無法保證。並認為自己被解除合約的原因是不願接受上級的擺布。

另據《新浪科技》報道，涉事公司董事長陳怡然表示，被解僱員工或涉嫌「學歷造假、履歷造假」，此前一路訛詐了多間公司，是一名「慣犯」。

網民點睇：

「長得一臉刻薄寡恩相。」

「每個打工人就該讓這家公司和這個女人成為網紅。」

「看視頻還以為它是老板，敢情不過就是一條不辦人事的狗。」

「知法犯法，滿嘴臟話，滿臉跋扈的人，公司繼續留用，這就表明了公司的態度。」

「井玥，女，北京人，1977年出生，畢業於北京清華大學，現任北京尼歐克斯科技有限公司人事經理。全國人民想知道你上面有人，一審二審都有人，那人是誰啊，怎麽不出來管你了 ​。」

