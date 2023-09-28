吃出頭髮！蘇州女質疑公司派假美心月餅被斥多事　第二日遭炒魷

據內媒《海報新聞》等近日報道，江蘇蘇州一名女子聲稱發現公司向員工發的美心月餅是假貨，她向公司反映事件後第二天就被公司開除。



報道指，這名女子表示，她吃公司發的美心月餅時吃出一根頭髮，準備打電話投訴卻發現包裝上沒有客戶服務電話，掃包裝上的二維碼也掃不出內容。其後她在線上詢問美心月餅官方客服，客服回覆稱：「您所查詢的防偽標籤假冒特徵明顯，請謹防購買。」

女子表示公司人事部門透露月餅是230元（人民幣，下同）買的。美心月餅的代理商表示，價格低於260元，一般都是有問題的；也有庫存多的，日期不好的，會便宜一點。

這名女子向公司的人事部門反映事件，卻被指多事，在第二天即被人事部門通知解除工作合同。她表示，老闆應該對此不知情，不然沒必要花每盒230元的價格購買，買幾十塊錢一盒的就行了，「老闆覺得不爽，也沒必要第二天就開除我，應該是其他人，不知道用了甚麼理由鼓動老闆，賠我錢讓我走」。

內媒《極目新聞》發表評論文章稱，如果真是因為員工發現公司所發的月餅為假貨，人事部門就通知解除合同，這樣的解聘應該是無效的，當事人不妨申請勞動仲裁或訴諸法律。因為法律規定，僱主不可以無故辭退員工，除非勞動者的行為有違反《中華人民共和國勞動契約法》第三十九條情形之一的，諸如，嚴重違反僱主的規章制度的；嚴重失職，營私舞弊，對僱主造成重大損害的。

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據早前人民網、央視等報道，廣州警方偵破一宗製售假冒品牌月餅案，拘捕製假集團20名疑犯，搗毀生產、倉儲及銷售窩點4個，查獲假冒品牌月餅成品2萬餘盒、散裝月餅2萬餘個，以及大量假冒品牌月餅包裝材料和防偽標籤，涉案金額達2000餘萬元人民幣。由報道畫面可見，遭假冒的品牌是香港美心月餅，假月餅在包裝上幾可亂真。