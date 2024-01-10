天道酬勤！10工人三日三夜在臭水溝尋天價翡翠　每人獲七八萬酬勞

近日，網傳廣東佛山有珠寶店賣家直播銷售時不慎將價值超過千萬元（人民幣，下同）的帝王綠翡翠跌落臭水溝中，請到專門團隊抽乾河水，連日打撈。8日晚間，經過三天三夜的打撈，終於找到翡翠。物主其後澄清，丟失的是一枚價值逾百萬的翡翠戒指，是父親給他準備的婚戒。



據內媒最新消息，其中一名打撈工稱，10名工人每人分到七八萬酬勞，打撈團隊的老闆拿得多一些。



此前網傳消息稱，一名女主播向客戶展示該顆翡翠時，失手將其掉落河溝。事發後，珠寶店老闆開出高價求打撈。

事發地附近一珠寶店老闆稱，「是一個翡翠掉了，大拇指那麽大，5號的時候掉的。聽加工廠老闆說，是那個老闆自己在外面展示自然光掉了下來，掉到了一樓的棚子上，剛好被彈到水溝裏」。

1月8日凌晨，多個平台都有人直播打撈過程，只見工作人員用沙袋攔截河水，現場有抽水機抽乾河水。不少直播人員在河邊講解，「探測儀用過了」、「女主播情緒崩潰，當時就想跳下去找」等。

《極目新聞》報道，8日晚間，經過3天3夜的打撈，丟失翡翠被找到。物主表示，家族從事珠寶生意，翡翠是父親為他準備的婚戒，價值上百萬元，「但我不在這行，不知道具體是什麼翡翠。」

物主表示，1月5日當天，他父親前往鑲嵌師傅的工作室取貨，卻在拍影片時意外將戒指掉落河溝中。戒指丟失後，他們本想放棄尋找，但鑲嵌師傅堅持幫他們繼續找，他們請來專人抽乾河水，按時計費，沒有網傳的「懸賞」。

物主透露，戒指在8日晚間8時30分左右在河溝內的淤泥中被打撈出來，現場有數百人圍觀，找到後大家都在歡呼，現場還放了煙花慶祝。被找回的戒指完好無損，他特別高興，認為這枚失而復得的翡翠戒指對他意義非凡。

臭水溝所在地的桂城街道平東社區的工作人員則表示，是玉器公司自行聘人打撈，剛好遇到河道清淤作業。