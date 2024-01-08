網傳主播將過千萬帝王綠翡翠跌落河　商家抽乾水連日打撈未果

網傳廣東佛山有珠寶店店家，近日直播推銷時不慎將價值過千萬的「帝王綠翡翠」掉落河溝，需要請專人到場打撈，並將河道兩邊圍起抽乾水，尋找失物。惟有其他珠寶店老闆對事件表示存疑，「這麽貴的東西，商家不會拿到窗邊來看，太危險了」。



據介紹，帝王綠是對翡翠成色的一種稱呼，表示色澤品質頂級，價格也隨之高昂。網傳消息稱，一名女主播向客戶展示該顆翡翠時，失手將其掉落河溝。事發後，珠寶店老闆開出高價求打撈，但連日來仍未有成功打撈的消息。

事發地附近一珠寶店老闆稱，「是一個翡翠掉了，大拇指那麽大，5號的時候掉的。聽加工廠老闆說，是那個老闆自己在外面展示自然光掉了下來，掉到了一樓的棚子上，剛好被彈到水溝裏」。

1月8日凌晨，多個平台都有人直播打撈過程，只見工作人員用沙袋攔截河水，現場有抽水機抽乾河水。不少直播人員在河邊講解，「探測儀用過了」、「女主播情緒崩潰，當時就想跳下去找」等。

事實上，網上消息眾說紛紜，有人聲稱掉落河的帝王綠翡翠價值數百萬（人民幣，下同）甚至是1200萬；其次是打撈贖金，有人聲稱是200萬，有人則稱「一個大爺打撈成功已獲得20萬贖金」。同時，掉落河中的到底是翡翠抑或是裸石、戒指成品，目前各消息源也有不同說法。

《封面新聞》報道，在同一幢大廈經營翡翠生意的張先生稱，並不認識網傳將翡翠掉落河中的商戶，他和同幢大廈的同事交流過，但大家都沒有聽說有商家遺失天價翡翠，「我都是看到視頻裏面拍的這幢樓，看到我們招牌，才知道這個事」。

張先生稱，河道打撈其實是清淤工作，半個月前就開始，「直播裏面的設備半個月前我就看到過，我還因為噪音問題投訴過」。他表示，以個人經驗來說，商家不會將如此貴重的翡翠拿到窗邊觀看，「到現在為止，沒有任何一個商家聲稱自己的東西掉去了」。

佛山市玉器協會工作人員表示，至今未接獲有商家反映遺失價值1200萬元的翡翠。