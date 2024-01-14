新疆暴雪至少31處雪崩交通中斷　景區宣布滯留旅客食宿免費

新疆阿勒泰地區布爾津縣山區持續降雪，至少31處有雪崩，其中通向喀納斯景區的公路被5米深的積雪掩埋，長達6公里，當地交通中斷，大批旅客滯留。



因降雪量大、持續時間長，布爾津縣城通往喀納斯、禾木景區的道路多處發生雪崩。《央視新聞》報道，持續多日的強降雪導致阿勒泰山區部分路段雪崩頻發，其中省道232線通向喀納斯景區的K57公里處一度完全被雪崩掩埋，長達6公里，被掩埋的道路上積雪最深處超過5米，與山體連成一片。

1月13日下午5時，經過9個小時的工作，長達6公里的雪崩道路已搶通。據介紹，在70多公里的省道232線通向喀納斯景區的道路上，已發現31處類似雪崩點，目前已打通25處，剩下6處正加緊搶通。

布爾津縣氣象局消息，1月13至14日，該縣氣溫顯着回升；1月15日，縣城及周邊鄉鎮會有小雪，山區中到大雪。由於山區積雪厚，雪層不穩定，山區局部地區雪崩風險極高。目前，喀納斯景區公安局交警大隊持續對部分路段實行臨時雙向交通管制。

受持續暴雪及雪崩影響，大批旅客滯留景區。1月13日，喀納斯景區管委會發布公告稱，對滯留喀納斯村、禾木村、白哈巴村的遊客實行食宿免費，遊客可在指定地點免費就餐。

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據報道，從2023年12月底開始，新疆阿勒泰地區各大滑雪場迎來遊客高峰，將軍山、可可托海、吉克普林、青格里狼山四大滑雪場日均遊客總量突破15000人。

阿勒泰地區位於新疆北部，地處北緯45度至47度的世界滑雪黃金緯度，擁有世界級的冰雪資源。據新疆氣象消息，雪崩今冬現身頻率高，需要提高警惕。