2024世界潮汕菜大會舉辦　以賽促學推動舌尖上的潮汕味走向國際

作為中國美食的瑰寶，潮汕菜以其獨特的烹飪技藝和豐富的口味深受大眾喜愛。隨著時代的發展和消費者口味的不斷變化，潮汕菜如何在食物本身、品牌故事、供應鏈保障等多方面不斷變革創新，保持強勁競爭力？1月12日-14日，在汕頭舉行的2024世界潮汕菜大會給出了答案。



大會期間舉辦了潮汕菜國際論壇、潮汕菜菜品研發與采購供應鏈研討會，世界潮汕菜大師表演賽、潮汕菜預製菜出品大賽等一系列活動，來自全國各地的行業協會代表、國際名廚、企業負責人、專家學者等嘉賓齊聚一堂，在論壇上分享經驗、碰撞思路，並「以賽促學」，探索潮汕菜未來發展路徑，為潮汕菜產業未來的發展建言獻策。

高峰論壇探索行業發展新路

12日大會開幕儀式結束後，潮汕菜國際論壇拉開帷幕。在論壇中，來自中國餐飲產業研究院、中國糧油學會等各個組織的專家學者，圍繞潮汕菜未來發展、品牌崛起、變革創新等方面，分享各自見解，探索國內餐飲產業全景發展狀況。

《廣東省粵菜產業發展促進會2023年工作報告》《廣東省餐飲服務行業協會2023年工作報告》也在該論壇上發布，報告分享粵菜產業相關發展的成果與未來規劃。

13日，潮汕菜菜品研發與采購供應鏈研討會接踵而至，潮汕菜廚師及研發人員、產業采購供應鏈管理人員、餐飲業者及管理人員一同研究探討潮汕菜菜品研發及保障行業供應鏈等內容。與會人員通過分享《2023年潮汕菜數字消費報告》《潮菜創新與實踐》等主題演講，從搭建規範餐飲供應鏈各環節鏈條、深加工產業上遊賦能餐飲行業持續發展等方面，探討優化採購供應鏈，降低成本，提高效率；推廣潮汕菜文化，提升品牌影響力。

預製菜出品大賽現場。（羊城晚報）

「今天的研討會，為我們供應鏈上企業提供了一個能參與到菜品研發當中寶貴機會，我們會積極展示我們的拳頭產品，使潮汕菜精化簡做，通過供應鏈的完善，更大程度推動潮汕菜走向全國乃至全世界。」汕頭市美味匙食品科技有限公司項目總監陳素玉介紹道。

「以賽促學」，推動行業深入交流

1月12日，在世界潮汕菜大師表演賽上，來自不同國家和地區的10位潮汕菜烹飪大師齊聚汕頭，各顯廚藝切磋「舌尖上的潮汕味」，帶來一道道顏值高、味道佳的創意潮汕菜品。

「這次能回到自己的家鄉，跟其他大師一起交流，我覺得意義非常深重，和其他大師進行廚藝交流，也是一種學習的機會。希望把潮汕文化帶到香港去讓它更加發揚光大。」在結束世界潮汕菜大師表演賽後，香港群生飲食技術人員協會理事長許美徳激動地對記者說道。13日，潮汕菜預製菜出品大賽開賽，30個潮汕菜預製菜企業，精選100個菜品在比賽現場呈現，交流經驗、分享產品。

汕頭市相關負責人介紹，「本次大會召集了國家級、全國重點省市、東南亞、港澳地區行業協會會長，龍頭餐飲企業集團、連鎖品牌、上市公司董事長等相關代表，大家在汕頭相聚，分享豐富的經驗、開闊的視野和厚實的功底，群策群力就潮汕菜發展過程中存在的烹飪技法、文化傳承、產業做強做大等進一步把脈，助力汕頭、廣東餐飲業乃至中國烹飪事業和飲食行業的高質量發展」。