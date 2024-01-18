馬雲、任正非等大佬雲集送祝詞？　成都豬腳飯餐廳開業引關注

成都一間豬腳飯餐廳開業，竟引馬雲、馬化騰、任正非等大佬齊聚送祝詞。店家回應稱，他們店是上個月開業的，不過祝詞橫幅都是開業宣傳時的噱頭，大佬們並沒有真的發來祝賀，「目前橫幅都已經取下來了」。



據《極目新聞》報道，近日有網民發布帖文稱，成都郫都區創智南一路附近，有一家豬腳飯餐館開業，店門口擺滿了花籃，還掛了多條祝賀紅色橫幅。上面寫著雷軍、馬雲、馬化騰、任正非、劉強東、張朝陽、羅永浩等商界大佬「祝超級豬腳飯開業大吉」的字樣。該網民稱，「開業送這些也很正常，但是條幅上顯示的祝賀者有點把人雷到了。」

該帖文發布後迅速引發熱議，有網民表示「要是橫幅上的大咖都來告他就有趣了」，還有網民則稱「萬一都是重名的呢」。外賣平台上，也有不少網民發布了該門店掛滿名人祝賀橫幅的圖片。

隨後，該豬腳飯餐廳工作人員介紹，橫幅都是開業時宣傳的噱頭，並沒有真的發來祝賀，「目前橫幅都已經取下來了」。而且他不認為掛橫幅是侵權，「我們只是小範圍掛了橫幅，沒有主動宣傳，網絡上那些照片都是其他人發的」。不過他也表示，橫幅並未給店內帶來過多生意，亦無人專門來打卡拍照，「我們主要做的還是寫字樓上班族的生意」。

對於是否在法律上構成侵權，河南付健律師認為，根據《中華人民共和國廣告法》，商家在廣告中不得使用虛假或誤導性的內容，消費者可能會因為這些祝賀來自知名企業家而對菜餚有過高期望，如果這些祝賀並非真的來自這些人，那麼就可能構成虛假宣傳，就可能對消費者的權益造成損害，商家將面臨罰款甚至被吊銷營業執照的風險。

網民熱議▼



如果那些大咖較真咋辦？飯店是不是分分鐘就關張閉店了？



一個小店，開個業，搞個小笑話，活躍一下氣氛，大佬們不會跟他一般見識的。



同名同姓不可以麼



會不會真有個大咖過去捧個場！收一下民心？



反過來寫就好了，你就寫豬腳飯開張祝馬雲身體健康，你看看

