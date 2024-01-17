林俊傑變林子祥！成都多名歌迷買飛中伏　大麥拒認錯：購買時誤點

1月12日，「林俊傑JJ20世界巡迴演唱會-成都站」在內地大麥等平台公開售票，有多名網友在大麥搶票成功後，卻發現自己原本要買的3月林俊傑演唱會門票變成了林子祥演唱會，並且由於第二天就開演，平台拒絕辦理退票。



大麥客服表示，針對網友反映的問題，已經有專門的處理人員去核實過了，大麥確實不存在「跳票」（走數）的現象，推測是網友在購買時誤點了。



綜合內媒《大皖新聞》等報道，1月12日，成都市民蔣女士剛剛還在和朋友分享搶到林俊傑演唱會門票的喜悅時，卻突然發現自己買到的是「2024林子祥50堅演唱會」。震驚之餘，她第一時間想退票，卻被大麥平台告知人工客服已下班，第二天早上9點客服上班後，該演唱會晚上7點半開演，按照退票規則，已禁止退票。

在社交平台上，多名網友分享類似經歷。除了有1月12日搶票時間內出現此情況的網友外，還有網友在1月13日「撿漏」買到餘票時出現同樣問題。網友媛媛表示，經過多次與平台溝通，工作人員都以並非系統問題，是購票者自己點錯為由，拒絕處理。

部分網友無奈之下，只能將錯就錯去看了第二天林子祥的演唱會，還有一些網友決定維權到底。多名網友還建立了維權群，目前群內共有9人，購票金額最大的為3張1080元（人民幣，下同），共計花費3240元。

報道指，在當天購票平台首頁，專門設置了帶有林俊傑頭像的購票入口，點擊該窗口即可直達購票頁面。但是，在該窗口的右上角，還有一行小字為「林子祥成都」。這也是平台方和部分網友質疑購票者不慎點錯的重要依據之一。

儘管如此，購票者也列出多項理由，證明自己不會點錯。購票者稱，「首先，我們中的大多數都是提前預約了的，預約需要選擇觀演人、觀看場次和票價，這個提前選好的是不會錯的；其次，林俊傑和林子祥，一個演出為2場，一個只有1場，票價和整個售票頁面都不一樣，很難看錯」。

大麥：推測是網友在購買時誤點

大麥客服回應內媒查詢時表示，針對網友反映的問題，已經有專門的處理人員去核實過了，大麥確實不存在跳票（走數）的現象。至於為甚麼會出現這種情況，推測是網友在購買時誤點了。如果以後遇到這種情況，可向大麥客服反饋，會根據實際情況進行處理。