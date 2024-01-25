傳蘇州佛寺住持「喜提」400萬Maybach　官方稱「不實信息」遭質疑

崇尚「戒律清規，潛心修行」的和尚，竟也豪擲巨資「喜提」Benz Maybach（平治邁巴赫），引發內地網民熱議。



近日，一條由帳號為「梅賽德斯-奔馳」銷售員發布的微信朋友圈引發網民注意。圖片中，兩位身穿僧袍的和尚手拿鮮花站在一輛平治車旁；朋友圈還配文「恭祝大師喜提梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）」，並定位在「蘇州海星高新車銷售服務有限公司」。

一位平治汽車銷售在朋友圈發布帖文稱，「大師喜提平治」引發熱議。（微博）

另有一位平治車銷售則在下方評論稱「法慶大師，靈山寺住持」，似乎透露「大師」身份。還有網民發現，這兩平治車為Mercedes-Maybach s680，價格約港幣400萬。

據《頂端新聞》查證，蘇州吳中區確有一所寺廟為「靈山寺」。不過該寺廟於2021年7月發布的微信公眾號顯示，靈山寺住持為宏度法師。1月23日，靈山寺否認稱，「不是我們這邊的，跟我們沒有任何關係。」

圖片在網絡發酵後，蘇州海星高新車銷售服務有限公司的工作人員曾稱「不要相信不實消息，也不是行銷策略，如果繼續發酵公安會介入。」其後，該公司工作人員再表示，他只負責銷售，對事件並不清楚。

1月23日下午，蘇州市民族宗教事務局宗教一處的工作人員回應稱，網傳消息「是假的」，已經向網路平台投訴。「具體信息都是不實的，針對這個不實帖子，我們也向網絡平台進行了投訴。」

若是不實信息，那麼要如何處理發布信息的銷售人員？對此，上述宗教局工作人員稱，「不會揪著他的問題不放，把這個輿情又激化起來。」

雖然官方回應為「不實消息」，不過仍在網絡激起輿論爭議：

現在的和尚對得起佛嗎



實不實不重要，重要的是現在的寺廟主持是真有錢



現在的和尚朝九晚五，跟上班一樣。不是以前那種和尚了，是一種職業。



實不實的，反正看到一個僧人提了賓士，感覺大家在意的不是哪的僧人，而是號稱四大皆空的僧人先來了（買了）輛豪車吧



香火旺盛一些的寺廟，住持年入過億都很輕鬆，看不起誰呢？人家明顯開的邁巴赫，非說是平治！



可能是和尚名字不對，可能是寺廟名有錯字，可能是提車日期寫錯，可能是車型沒寫全，反正就是「不實信息」，但是什麼是真實信息，偏不告訴你

