內地兩和尚孭價值數萬元名牌背囊　網友驚呼：修行人可以這麼有錢

出家人的形象通常是超脫世俗、沒有物慾，不過最近有網友在疑似機場的地方發現，有兩名和尚揹著後背包，仔細一看發現還是名牌包，更令人詫異的是，一款包的價格就高達幾萬港幣，不禁讓網友驚呼，「我不知道修行人可以這麼有錢」。



日前有名內地網友在微博上分享照片，有兩名穿著灰色袈裟的和尚，各揹著黑色的後背包，疑似地點是重慶機場，不過眼尖的網友發現這兩位師父的包包是價值高昂的名牌包。

兩位師父的背囊是價值高昂的名牌包。（微博圖片＠句尋章）

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發文者接著笑稱是「兩大師一個揹LV一個揹BV，看來即便四大皆空，依舊無法抵擋包包的魅力阿」，其中一個包為LV CHRISTOPHER經典EPI皮革後背包，價格約港幣3萬7千元；另一個包則是Bottega Veneta中號Intrecciato編織後背包，價格約港幣3萬元。

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貼文曝光後，網友紛紛留言「四大皆空，唯有包包不能空」、「我不知道修行人可以這麼有錢」、「我都沒這麼多錢了」、「我看過開s500的師父」、「之前銷售時遇到，他們說比較耐用」、「以前做3c（電子產品）就有遇到，來買哀鳳（iPhone）最高規格，直接刷清」、「各位信眾們省吃儉用的奉獻」、「大家還捨不得買，和尚都比我們時髦」。不過也有網友指出「這種都是假和尚」、「兩個背包都是仿的」、「這是A貨」。

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