昆明動物園否認猴貓共處屬虐待　專家：貓放棄反抗非「和諧相處」

為了滅鼠工作，雲南昆明動物園讓猴子與貓共處，遭到網民質疑，認為是虐待動物。雖然在群情激憤下，貓隻經已被移出猴山，但園方堅稱有關措施既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象。據《紅星新聞》報道，專家近日從動物行為學角度分析，涉事貓咪放棄反抗不是「和諧相處」，而是不得已為之。



在園方稱貓與猴群已融洽相處多年後，輿論仍表示質疑，認為猴子與貓相處並不「和諧」，甚至有虐貓之嫌。對此，四川農業大學教授、中國畜牧獸醫學會動物福利及健康養殖分會常務理事杜曉惠表示，茅屋中抓貓的猴子並非成年猴子，比起虐待，從猴子的角度而言，更多的是傾向於一種玩耍，即把貓當成一種玩具，主觀上沒有虐待，不過猴子沒輕沒重的鋒利爪子容易傷害到貓。

另外，影片中看不出明顯的猴貓交配跡象，但也不能完全排除有這種情況的發生，若猴子處於快要性成熟階段，缺乏配偶時確可能表現出這樣的行為。而這種貧瘠的環境是容易讓動物改變野生狀態下的自然行為的，稱之為「異常行為」。杜又指，涉事猴子沒有其他玩具，猴群本身也互相熟悉，其他東西不是活物，缺乏新奇的刺激。加上貓是白色，尤其是貓的尾巴一搖一搖，因此容易引起猴子的興趣。

至於影片中可聽到貓有明顯的叫聲，杜曉惠表示，這說明猴子弄疼牠了，是一種不舒適的表現。其次，兩隻涉事貓咪的狀態看似有點呆滯，不是那麽活潑好動，這可能跟牠們在白天處於休息狀態有關。動物有很多的行為都與其生存繁衍有關，這說明在與猴子的相處過程中，貓在權衡利弊，牠可能吃過虧，不反抗、不動是一種生存策略。

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世界動物保護協會科學家孫全輝則認為，從影片可見，貓明顯處於劣勢，經常被猴子戲耍，甚至被當成玩具擺布。作為「地主」，無論在數量上還是心理上，猴子都佔有絕對優勢，而面對持續的攻擊和騷擾，貓顯然無處躲避，反抗也只會帶來更大傷害。因此，貓放棄反抗，表現出逆來順受的樣子不是「和諧相處」，而是不得已為之。

孫全輝表示，將貓引入猴山的初衷可能是好的，但做法值得商榷。兩者一個是野生動物，一個是家養動物，習性、行為和食性都存在較大差異，而事實表明強行把牠們關在一起，也很容易發生衝突。他強調，科普教育和動物保護是動物園承擔的兩項重要職能，動物園管理者的任何決定，都需要充分考慮相關措施對動物以及對公眾的影響。

據早前報道，園方稱，猴山猴群與貓共棲現象源起2013年5月，當時動物園猴山老鼠成群的新聞經過媒體報道後，不少熱心市民紛紛聯繫園方為猴山滅鼠支招。在窮盡物理滅鼠措施卻未能取得滿意效果的情況下，園方開始嘗試將收容的流浪貓放入猴山進行生物防治滅鼠，之後猴山上的老鼠數量明顯減少，猴群與貓一直和睦相處。

事後，貓被移出猴山。（昆明動物園）

園方強調這既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，使病源傳播得到有效遏制，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象，據觀察，個別獼猴還有為貓理毛髮、抓虱子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍了後代，後代也從小和猴群能和諧共處。而猴山裏的貓背毛光亮，健康狀況良好。至於網民反映的問題，是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

不過據《春城晚報》2017年的報道提到：「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了兩隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這兩隻野貓。後來，管理人員幹脆一次性放進了7只野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了。」

上周五（26日）下午，昆明動物園最新通報指，為回應社會各界愛心人士關切，計劃近期將貓移出猴山，隨後將對貓開展全面體檢，確保貓身體機能健康的情況下妥善安置和飼養，並及時向社會公布貓的相關情況。周日（28日），中國小動物保護協會與昆明動物園共同協商下，正式接管猴山內的兩貓，並隨即將貓送達位於北京的中國小動物保護協會基地。